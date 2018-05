Poca broma. Valtonyc ha estat condemnat a la garjola per la lletra d'una cançó sobre el rei d'Espanya i per evitar haver d'entrar a la presó ha hagut de fugir a l'estranger. Més d'un humorista s'ho pensa ja dos cops abans de dir segons què a Espanya. Les denúncies i imputacions per criticar o satiritzar la corona o l'esglèsia catòlica espanyola van apilant-se i la situació sembla que, com més va, pitjor. Mireu si no què cantava la Trinca el 1979 a l'àlbum Pel boc gros i pregunteu-vos –com feia un amic de l'autor d'aquestes línies no fa gaire– si seria possible una cosa així avui: "Per mirar d'erradicar / aquesta absurda mania / no podrà cap ciutadà / torturar cap policia / ni que vagi de paisà. / I ara aquest país... / Espanya no és divisible / ni es parteix com un pastel / que ja ho deia sempre en Franco / i també en Carrero Blanco / poc abans de pujar al cel."

A la presó tots! és l'acte que ha reunit diversos humoristes la tarda d'aquest dissabte a la llibreria La Llama de Barcelona (C/Villarroel, 34), definit com "una trobada urgent entre humoristes per analitzar la sentència del cas Valtonyc i fer acudits subversius, pseudoterroristes i susceptibles de ser analitzats per l'Audiència Nacional" i per denunciar la creixent limitació a la llibertat d'expressió a Espanya.



El fundador d'El Mundo Today, Kike García, ha fet de mestre de cerimònies –l'acte s'ha enregistrat també en un 'podcast', per si algú se'l vol escoltar complet– i han desfilat per la taula el director d'El Jueves, Guillem Martínez-Vela –el sots-director, Joan Ferrús, processat per un possible delicte d'injúries contra la policia, no ha pogut assistir-hi finalment– i Tomàs Fuentes, guionista del programa La Competència a RAC1 i col·laborador també d'El Mundo Today, entre d'altres.



L'acte ha començat amb el repartiment de còpies de la sentència a Josep Miquel Arenas Beltrán Valtonyc –algunes frases de les quals han estat llegides en veu alta–, que ha marxat recentment a Bèlgica, una cosa "que sembla un repte viral", ha bromejat (amargament) García. "Com a humorista i com a català, quants guàrdies civils has matat avui?", ha preguntat el director d'El Mundo Today a Fuentes només començar l'acte. "Pocs, i això que sóc de Badalona", ha contestat. Arrancada forta. I això que l'acte era amb final obert.

La materia primera de l'humor



"La materia primera dels acudits és la llibertat d'expressió, sense aquesta matèria primera no podríem treballar", ha dit ja més seriosament García. "Estem vivint una mica un enterrament" ha comentat intentant enumerar altres casos, com el de Cassandra Vera, Pablo Hasél, Jordi Pesarrodona, la revista Mongolia , les dones de la 'processó del cony insubmís' –"imagineu-vos el jutge escrivint la sentència!", ha exclamat el director d'El Mundo Today– o Willy Toledo, abans de fer un butlletí de premsa del periòdic satíric amb acudits sobre la monarquia espanyola o Carrero Blanco que ha acabat amb la lectura de la noticia per la qual està processat el sots-director d'El Jueves.



Guillem Martínez ha defensat la publicació de la notícia de la polèmica a El Jueves, un acudit que considera "inofensiu". A més, ha recordat que la pròpia Policía Nacional va fer-se ressò de l'acudit al seu compte oficial, convertint-se en "còmplice" del delicte. Martínez ha explicat amb detall –amb alguna broma aquí i allà, és clar– tot el procés judicial en el qual s'ha vist implicada la revista, destacant que en cap moment s'ha fet constar la naturalesa satírica de la revista. "De vegades ofen més l'acudit que el fet en sí", ha senyalat sobre el cas. "I la cosa podria no pintar bé", ha afegit en al·lusió als esdeveniments recents.

Martínez ha manifestat també que joves com Valtonyc es veuen en una situació d'indefensió major que una revista com El Jueves, que forma part d'un grup editorial capaç d'assumir les despeses d'una defensa legal. "Com deu haver canviat el món perquè se'ns consideri una revista subversiva... És a tots els quioscos, no és la revista que trobis a l'ateneu anarquista del barri", ha dit el director de la capçalera. "La intenció d'aquest procés es fer por", ha assegurat, "un avís a navegants, el missatge és: 'us creieu que es pot riure de tot? Doncs no'. La nostra tasca és plantar-li cara." "En el cas que ens condemnin, anirem fins al final, que és Estrasburg", ha anunciat tot descrivint que aquest és un tribunal que "no està tan condicionat com els tribunals espanyols" i recordant el cas dels independentistes que van cremar fotografies del rei. Potser la millor manera que no condemnin més humoristes sigui afegir a Twitter el hashtag "humor intel·ligent", ha explicat Fuentes, així, si algú s'emprenya, no ho denunciarà.



Després han pujat Amadeu Brugués i l'autor de la tira còmica "Jordi, el Mosso d'Esquadra sensible", que il·lustra la vida diària d'un agent de la BRIMO que no es treu mai el casc d'antiavalots i la pàgina de Facebook del qual va ser suspesa per una denúncia. Tornada a Valtonyc. "Com pot resinsertar la presó a Valtonyc? Convertint-lo en un cantor melòdic?", s'ha preguntat irònicament Fuentes. I uns minuts després ha reblat García: "Abans d'acomiadar-vos, us sembla bé si expliquem uns acudits de Carrero Blanco sense que acabem a la presó?". L'acte encara ha continuat amb altres números i conyes –com ordenar els membres de la família reial espanyola "dels que tenen més pinta d'assassins a menys", encapçalada per Letizia Ortiz ("perquè ha escollit aquesta vida lliurement")– i tots han sortit de la botiga pel seu propi peu i sense problemes. De moment.