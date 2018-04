L'exposició de Santiago Sierra al Museu de Lleida 'Presos polítics a l'Espanya contemporània' s'ha convertit en el marc ideal per parlar sobre llibertat d'expressió i censura, precisament en un indret que va ser un damnificat col·lateral de l'aplicació del 155. En aquest cas, la taula rodona era només de dones, però no per parlar de dones. Txell Bonet, parella del president d'Òmnium, Jordi Cuixart; Bea Talegón, advocada i periodista, i Cassandra Vera, escriptora i estudiant d'Història, que va estar a punt d'entrar a la presó per uns tuits sobre Carrero Blanco, han dit la seua sobre una realitat que sembla extreta dels anys 70, tot i que fa referència a la més estricta actualitat.

Txell Bonet, periodista i activista cultural, ha destacat la il·lusió que li feia poder assistir a actes com aquest perquè per ella "l'art és una altra manera de fer la revolució i de mostrar altres veritats" que no apareixen als mitjans de comunicació estatals. La parella del president d'Òmnium ha recordat la censura que ja fa uns anys va patir un dels programes on ella treballava al canal 33 per fer una broma sobre el Rei. Per Bonet, el que es pot aconseguir amb l'art va més enllà de la mera expressió cultural ja que "aquesta peça de Santiago Sierra ha tingut la força de moure un estat d'opinió. Quan alguna cosa la vols censurar, encara li dones més poder i arriba a més gent". Per Bonet l'art "és una eina molt poderosa per moure consciències".

Casandra Vera, la tuitaire absolta després de ser acusada per fer uns tuits sobre Carrero Blanco a les xarxes socials, creu que la censura hi ha estat desde sempre. Tot i viure un procés que li hauria pogut arruïnar la vida, té clar que "no deixaré de fer tuits i donar la meua opinió a les xarxes però potser com tothom fa una mica ara, m'autocensuraré".



Després de les diferents acusacions a rapers, tuitaires i veus discordants per part de l'Estat, Vera creu que la societat està despertant poc a poc però "sóc molt pessimista perquè penso que el govern tan ximplet que tenim seguirà amb la porra i la presó perquè és l'única cosa que sap fer".

La censura també ha estat el tema central de la participació de l'advocada i periodista Bea Talegón a la taula rodona moderada per la lleidatana Anna Sàez. Talegón, molt activa a les xarxes socials i molt crítica amb el govern actual, ha destacat que hi ha molt poques veus que surten d'Espanya que posin en dubte el govern espanyol sobre el procés català. La periodista madrilenya, que s'ha posat un nas de pallasso en defensa de la llibertat d'expressió, ha assegurat que "el relat oficial dels mitjans estatals no casa amb la realitat i que ens han fet creure que vivim en un estat de dret i en una democràcia que no ho és". L'advocada creu que gràcies al sobiranisme català "estan caient les caretes dels governants" però que queda silenciat per la complicitat dels mitjans espanyols. "Això no va d'independència, això va de República", ha aclarit Talegón que també ha explicat que la majoria de gent fora de Catalunya no s'assabenta de gairebé res perquè les imatges que el arriben o bé són falses o estan manipulades. Una manipulació que, segons l'advocada, ha arribat a uns nivells tals de surrealisme que fins i tot el govern central ha enviat un informe a Alemanya sobre el que considera els delictes de Puigdemont tant mal traduït que necessiten ara una altra traducció oficial per entendre-ho. Aquest episodi ha despertat les rialles d'un públic que ha omplert de gom a gom la sala d'exposicions temporals de l'equipament cultural.

De les rialles s'ha passat al moment més emotiu de la vetllada que ha estat quan Txell Bonet ha explicat que, mentre parlava la seva companya Talegón, ha rebut un trucada al mòbil de la seva parella, Jordi Cuixart, a la presó desde fa gairebé sis mesos. Bonet ha explicat que ell està bé i treu força d'allà on pot per seguir confiant que les coses millorin. També ha enviat molts records a tots els assistents i els ha emplaçat a continuar lluitant per una Catalunya independent sense censura ni delictes de llibertat d'expressió.

Tres taules rodones al voltant de l'obra de Santiago Sierra



La primera taula rodona va tenir lloc dimecres 28 de març a les set de la tarda sota el lema ‘Creació i censura'. A més del raper Josep Miquel Arenas, Valtonyc, hi van participar l'escriptor i director de FABER, Francesc Serés; el professor d'Història de l'Art Contemporani i d'Història del cinema a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joan Maria Minguet i la historiadora, crítica d'art i comissària d'exposicions Pilar Parcerisas. La taula va estar moderada pel director del Museu d'Art Jaume Morera, Jesús Navarro.



La tercera se celebrarà el dimecres 18 d'abril. Parlarà sobre com educar en la llibertat d'expressió, i comptarà amb la participació de Belen Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC); Jaume Carbonell, pedagog; Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), i Manel Riu, professor de l'INS Tremp, acusat d'un delicte d'incitació a l'odi per criticar a les xarxes socials l'actuació policial l'1-O.