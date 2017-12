Llibertat amb càrrecs per als regidors de la CUP de Reus investigats per un delicte d'odi

Els regidors de la CUP a Reus Marta Llorens i Oriol Ciurana han quedat en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars aquest dijous al matí, després de negar-se a declarar davant la jutge del jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat. Tots dos acudien davant del jutge després d'haver desoït altres dues citacions, i després d'haver passat la nit a les dependències dels Mossos d’Esquadra, detinguts per ordre de la mateixa jutge. Llorens i Ciurana estan investigats per un suposat delicte d'odi, juntament amb d'altres regidors reusencs -incloent-hi l'alcalde-, per signar un manifest en contra de la presència d'agents de la Policia Nacional a la ciutat desplaçats amb motiu del referèndum de l'1-0. Els dos regidors anticapitalistes van ser detinguts dimecres al migdia pels Mossos, i el fet va generar diverses concentracions en suport als encausats i protestes davant de la comissaria de la policia catalana.

Les concentracions han estat el fil conductor de les últimes 24 hores, en llocs com la plaça Mercadal de Reus, la plaça de la Font de Tarragona o la plaça Sant Jaume de Barcelona, que van acollir centenars de persones que reclamaven la llibertat de Llorens i Ciurana. De fet, en el moment de la detenció, la defensa dels encausats va començar a tramitar un habeas corpus per tal que els dos regidors cupaires poguessin declarar abans del que estava previst i d’aquesta manera no haguessin de fer nit en dependències policials. Tot i això, prop de les vuit del vespre la jutge va denegar la petició "per entendre que no concorren els requisits legals per la seva tramitació".

El curs dels esdeveniments va fer que es convoqués una concentració per a aquest dijous a les 8:30 davant dels jutjats de Reus, on Llorens i Ciurana havien de declarar mitja hora més tard. La convocatòria que ha anat aplegant gent a poc a poc ha reunit al voltant de 200 persones i s'hi han pogut veure pancartes demanant la llibertat dels presos polítics, la derogació de l'article 155 de la Constitució espanyola i la instauració de la república catalana.

En quant als noms propis, en la concentració hi eren el diputat de la CUP Sergi Saladié i el diputat electe de la mateixa formació Vidal Aragonés. També hi eren presents personalitats del ple municipal com l'alcalde Carles Pellicer, la regidora del PDeCAT Montserrat Vilella o la regidora d'ERC Noemí Llauradó. Tots tres també formaven part d'aquesta causa que investigava la jutge en relació a actes previs a la celebració del referèndum d'autodeterminació Barcelonael dia 1 d'octubre i van quedar en llibertat amb càrrecs el passat 27 de novembre. Això no obstant, entre els concentrats destacava la presència de Joan Coma, el regidor de la CUP de Vic que justament fa un any era traslladat a l'Audiència Nacional (AN) en qualitat d'investigat després d'haver utilitzat en un ple municipal l'expressió "Per fer una truita cal trencar els ous", en referència a la necessitat de desobediència davant de l'estat espanyol per poder fer camí cap a la república.

La causa judicial imputava delictes d'incitació a l'odi a regidors del consistori, bombers i persones de la societat civil que van firmar un manifest demanant la marxa dels agents de la policia nacional d'un hotel de la ciutat on s'allotjaven i on es van dur a terme diverses accions de protesta.

"La incitació a l'odi només existeix per a una part"



A la sortida dels jutjats, Llorens i Ciurana han fet una declaració davant els mitjans de comunicació, i malgrat que s'han mostrat "emprenyats" per haver passat 20 hores arrestats, han fet una crida a la unitat a favor de la democràcia. Oriol Ciurana ha afirmat que "la incitació a l'odi només existeix per a una part" i en aquesta línia ha titllat la justícia d'"unidireccional". Ciurana ha demanat que "la justícia comenci a ser justa" i la "democràcia sigui democràcia" per tal que "aquestes paraules que són tan importants surtin a la llum per totes les bandes i la democràcia arribi en aquest país".

Per la seva banda, Llorens ha recordat que no reconeixen el marc jurídic espanyol i ho ha justificat reclamant separació de poders i deixant a banda la judicialització de política. La portaveu del grup municipal ha etzibat que "tot i que hi va haver unes eleccions imposades i una majoria independentista va guanyar les eleccions, encara no hem normalitzat la situació", i ha tingut un record pels 12 professors investigats per parlar del referèndum a classe, pels identificats per cantar nadales i pels avis que cada dia es concentren a la plaça Mercadal de Reus per reclamar la llibertat dels presos.

La també regidora cupaire i també imputada en la mateixa causa Mariona Quadrada, que dimecres va rebre una citació per comparèixer davant el jutjat, ja ha anunciat que no hi acudirà, com van fer en el seu dia els seus companys de partit. S'espera que sigui detinguda en les properes hores.

També per aquesta causa, el jutjat ha demanat informació a tots els parcs de bombers del Camp de Tarragona per identificar els bombers que van participar en mobilitzacions contra la presencia de la Policia Nacional a Reus, segons informa Vilaweb.

[Hi haurà ampliació]