La revolta popular que protagonitza una part més que important de la societat catalana s'ha fet també present aquest divendres a les portes de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, per reclamar la llibertat de les persones que va detenir la Guàrdia Civil el passat dimecres, durant la seva operació contra l'organització del referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat.



Sis dels catorze detinguts que encara es trobaven a la caserna que té la "benemèrita" a la Travessera de Gràcia han estat posats a disposició judicial a primera hora del matí.

Preveient el trasllat d'aquestes persones, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat a les 9 del matí una concentració de solidaritat, cap a la qual es desplaçava un flux constant de ciutadans amb samarretes reivindicatives, cartells, senyeres i fulls acabats de treure de l'impressora, amb el lema "Votem per ser lliures" en lletres grosses.



Entre els participants a la concentració, hi eren dirigents polítics i representants institucionals com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el conseller de Salut, Antoni Comín, la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Eulàlia Reguant, l'exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Alfred Bosch, el conseller d'Exteriors, Raül Romeva i el diputat al Congrés Joan Tardà.

Com a totes aquestes concentracions, s'han pogut escoltar crits de suport a la celebració del referèndum com el de "votarem", o en favor de la 'independència', però la resposta a la repressió per part del govern i dels tribunals espanyols ha portat al carrer el cant de lemes contra el sistema judicial i algunes altres que recorden mobilitzacions del temps de la transició, com les de "llibertat dels presos polítics", "democràcia", "llibertat" o "el poble, unit, mai més serà oprimit".



Minuts després de les 7.00 del matí, un comboi format per una desena de vehicles policials i de la Guàrdia Civil, havia sortit de la Travessera de Gràcia per traslladar els detinguts, entre ells, qui fins aquest divendres ha estat el secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, fins a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.



El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, ​​Juan Antonio Ramírez, ha estat l'encarregat de prendre declaració als detinguts. Ell va ser, formalment, qui va ordenar les entrades i registres dimecres passat en diverses conselleries i organismes de la Generalitat, i en algunes empreses privades, en recerca de material i documentació que tingués vinculació amb els preparatius de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



Cinc dels 14 detinguts van quedar en llibertat al llarg de dijous, que es van sumar a altres tres que ja havien estat posats en llibertat el mateix dimecres, dia en què es va iniciar l'operació de la Guàrdia Civil.