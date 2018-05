En llibertat tots els detinguts per l'operació sobre presumpte desviament de fons públics

El jutge que investiga la trama que suposadament va desviar almenys dos milions d'euros de subvencions per a cooperació de la Diputació de Barcelona en el primer mandat de CiU ha deixat en llibertat provisional els cinc detinguts clau, que s'han acollit al seu dret a no declarar. La major part dels arrestats ja havien quedat en llibertat el dia anterior.



Segons han informat fonts judicials, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona no ha adoptat cap mesura cautelar per als cinc principals implicats en la trama: el president i patró de la Fundació CATmón, Víctor Terradellas; l'alcalde de Tordera, Joan Carles García; el subdirector general de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat, Jordi Castells; el cap de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat, Jonathan Jorba; i el director de Pimec fins al 2014, Joaquim Ferrer.

Agents de la Policia Nacional havien detingut el dia anterior trenta persones, entre elles també l'expresident de la Diputació per CiU Salvador Esteve –que va quedar en llibertat ahir, igual que la majoria dels arrestats–, per la seva suposada implicació en el desviament d'almenys dos milions d'euros públics de l'organisme provincial per a projectes de cooperació.



Durant les primeres hores de l'operació, fonts consultades per Europa Press, "coneixedores de la investigació", havien afirmat que aquesta tenia com a objectiu intentar obtenir proves sobre presumpte finançament del procés independentista i l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Aquest extrem va quedar desmentit posteriorment.

Subvencions a cooperació internacional

El jutge centra la seva investigació en 28 subvencions per a cooperació internacional que la Diputació de Barcelona va concedir suposadament a dit a diferents empreses i entitats -algunes d'elles vinculades a alcaldes del PDeCAT, segons el jutge- per a fins que res tenien a veure amb el desenvolupament i que encara s'estan investigant. Segons els investigadors, les entitats sense ànim de lucre que van rebre la majoria de subvencions suposadament irregulars van ser CATmón i Igman, totes dues fundades per Terradellas i el diputat de JxCAT Francesc Dalmases.





El jutge va iniciar la seva investigació arran d'una denúncia anònima que es va remetre als jutjats de Barcelona poc després que CiU assumís per primera vegada, amb Esteve al capdavant, la presidència de la Diputació de Barcelona, ​​el 2011, i que alertava d'un presumpte frau en la concessió de subvencions procedents dels fons per a cooperació internacional i desenvolupament de la corporació en projectes per a Amèrica Llatina, el Marroc i Bòsnia, entre d'altres.