El Tribunal Suprem de Madrid ha condemnat l'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l’Empordà a pagar les costes dels judicis que han perdut en la seva lluita contra la MAT (molt alta tensió) a les comarques de Girona. Les costes seran de, com a mínim, 17.600 euros, una quantitat que, segons IAEDEN “condemna a mort l’entitat”.

IAEDEN-Salvem l'Empordà - No a la MAT ha presentat la sentència aquest dimarts en roda de premsa. Des de l’entitat consideren que la justícia els castiga “per defensar el territori; tots els judicis contra la MAT es van fer amb el nom de la IAEDEN en representació de la plataforma ciutadana No a la MAT. A més de desestimar els nostres arguments, ara els jutges ens condemnen a pagar les despeses d’aquests judicis als advocats de l’estat i de Red Eléctrica Española”.

A la roda de premsa ha assistit la portaveu i Coordinadora de Comunicació de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, per donar-hi suport. Des de la formació morada, consideren que es tracta d'un "càstig polític i exemplar cap als moviments socials que defensen el territori que esclaten contra aquest model territorial i energètic davant els oligopolis que existeixen a Catalunya, que no viuen sotmesos a les normes democràtiques”.

Gran mobilització ciutadana

Nombroses entitats i associacions formaven part de la plataforma No a la Mat. A més hi ha haver una gran mobilització ciutadana i, a part de representants de la societat civil, diverses administracions hi van formar part. Girona, Barcelona i la Jonquera són algunes de les ciutats que van acollir multitudinàries manifestacions des del 2005.

Va ser l’IAEDEN l’entitat que, en un gest de solidaritat, va posar el seu nom en els procesos judicials, una acció que ara els té contra les cordes des d’un punt de vista econòmic. És per això que l’entitat apel·la aquelles institucions i administracions que en el seu moment van participar a les mobilitzacions contra la MAT.