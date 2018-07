Macrooperació anticorrupció a 22 municipis per contractació irregular de la instal·lació de semàfors amb el Grup Sacyr

Aquest dimarts nombrosos ajuntaments de l’Estat han començat el dia amb escorcolls de la Policia Nacional, que està duent a terme una macrooperació per la presumpta contractació irregular de serveis informàtics relacionats amb la seguretat vial. Els consistoris catalans afectats a hores d’ara són el de Tiana (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i Lleida (Segrià), però la Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció també han demanat requeriments informatius a altres ajuntaments del Maresme. A l'Estat, hi ha un total de 22 registres en marxa a Madrid, l’Aragó, Astúries, Andalusia i Castella Lleó.



Es tracta d’una operació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) executada pel jutjat d’instrucció número 2 de Badalona a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que va estendre la causa a jutjats d’altres indrets d’Espanya per investigar una trama d’àmbit estatal. Al centre de la investigació hi ha l’empresa Aplicaciones Gespol, del Grup Sacyr, que comercialitza productes per la regulació del tràfic que poden detectar infraccions dels vehicles als semàfors i on la Policia Nacional també hi està fent escorcolls a la seu de Barcelona. S'investiguen els delictes de contractació irregular, prevaricació, soborn, malversació de fons públics i falsedat documental.

En aquests moments, a Catalunya hi ha dos detinguts confirmats del personal tècnic de l'empresa Gespol. A la resta de l'Estat, però, s'estima que hi ha uns 60 detinguts: tècnics, càrrecs polítics de l'àmbit municipal i algun policia local. Un d'ells és el magnat de la comunicació José luis Ulibarri, també vinculat a la trama Gurtel, o un assessor de Ciutadanas a Lleó, Sadat Maraña, qui ha estat suspés del partit. Es tracta del primer cas de corrupció que esquitxa al partit d'Albert Rivera, a banda de consistoris on manen els socialistes i el Partit Popular.



El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha fet esment a l'operació en una trobada informativa per confirmar la suspensió del partit de Maraña: "Jo crec que ningú té dubtes que a Ciutadans no li tremola el pols amb la corrupció. Si hi ha imputacions hi haurà expulsions al partit", ha dit.

Escorcolls a Lleida

La Policial Nacional s'ha emportat documents sobre semàfors i gestió del trànsit de l'Ajuntament de Lleida en el marc de la macrooperació policial contra la compra fraudulenta d’aplicacions informàtiques per instal·lar semàfors destinats a la pacificació del trànsit. Els agents s’han personat a primera hora del matí i han descarregat informació de l'ordinador del responsable informàtic de la Guàrdia Urbana de la ciutat.



L’alcalde de Lleida, Àngel Ros ha explicat que "és un programa de gestió de policies locals que s’usa a tot l’estat i que a Lleida ja fa més de 10 anys que es fa servir". El paer en cap ha recordat que es tracta d’una investigació que està sota secret de sumari i que en tot moment han facilitat l’entrada dels agents de la UDEF a les dependències de la policial local de Lleida. Ros també ha volgut deixar clar que es tracta d’una aplicació de gestió de dades que "específicament va contractar la Guàrdia Urbana", tot i que depèn de la Paeria.



[Estem treballant per ampliar aquesta informació]