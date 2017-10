El ministre de l'Interior, Luis Ignacio Zoido, va fer un viatge ràpid d'anada i tornada a Sevilla, en avió oficial , per presidir un homenatge, en el Dia de la Policia, a les forces de seguretat, per manifestar d'alguna manera el seu suport als qui havien participat en les càrregues policials contra els que pretenien votar l'1-O a Catalunya. Però els agents, guàrdies i fins i tot comandaments intermedis que van complir les ordres del seu ministeri no comparteixen en absolut el suposat "orgull" proclamat per l'ex-alcalde de la capital andalusa.



Tot el contrari. Diverses fonts coincidents consultades per Público, tant a la Policia Nacional com a la Guardia Civil, a diversos nivells, manifesten un malestar pràcticament unànime -encara que també és unànime la petició de no ser identificats- per l'evident desastre de l'operatiu muntat des de la cúpula d'Interior en la jornada plebiscitària catalana del primer d'octubre.

El descontentament entre les forces de seguretat està tan estès entre els agents, suboficials, inspectors i fins i tot comissaris, que totes les associacions de la Guardia Civil i de la Policia Nacional ho han expressat obertament en la darrera sessió de treball de la Comissió d'Interior celebrada al Congrés dels Diputats, com va subratllar després a la Cambra el portaveu de Podemos en aquesta matèria, Juan Antonio Delgado:

"La Guàrdia Civil encara està esperant al ministre"

"Tots els portaveus de les associacions de forces i cossos de seguretat afirmen que se senten utilitzats, sols, abandonats, enganyats, que hi ha hagut falta de previsió", ha subratllat Delgado després d'unes compareixences que han estat silenciades per la major part dels mitjans de comunicació.



"Molts d'ells porten molts anys vivint a Catalunya amb les seves famílies", va continuar el portaveu de Podemos. "Vull denunciar aquesta falta de previsió del Govern del PP; ja ho ha dit alguna associació de la Guardia Civil: encara estan esperant al ministre o a algun general o al Govern".



Però no només lamenten la "imprevisió" dels que van dissenyar l'operatiu policial perquè es complís la gran promesa del president Mariano Rajoy: "Aquest referèndum no es celebrarà". No només es va celebrar, sinó que es va convertir en un escàndol internacional, fins el punt que el mateix govern del PP va haver de donar l'ordre als antiavalots i grups especials que no seguissin carregant contra els membres de les meses electorals, els votants i els ciutadans que feien cordons per protegir les taules, tenint present que totes les cadenes de televisió del món estaven retransmetent imatges vergonyoses de repressió contra electors que pretenien exercir el dret a vot.

Els membres de les forces de seguretat complien ordres ... però eren instruccions ineficaces des de qualsevol punt de vista

Fins a aquest moment, els membres de les forces de seguretat també complien ordres ... però eren instruccions ineficaces des de qualsevol punt de vista, deixant a banda el seu fonament legal o ètic. Tant és així, que en l'última setmana no s'ha parlat d'una altra cosa a casernes i comissaries: Com és possible que quan van arribar els agents encarregats d'evitar les votacions ja estiguessin les meses electorals formades i hagués fins i tot urnes i paperetes a disposició els electors?

Més ben dit, "és un error estratègic de primer ordre, de manual de principiant, acudir als col·legis electorals quan ja estan ocupats, doncs obligues a les forces desplegades a assaltar-les", explica un veterà inspector que ha participat en operacions policials d'envergadura, tant a Espanya com a l'estranger. "Quan es coneixen amb tanta antelació els plans a desbaratar, és evident que cal ocupar aquestes posicions per endavant ... És a dir, els nostres agents havien d'haver estat dins, i impedir l'accés, en comptes d'arribar a prendre per la força unes instal·lacions ja preses per multitud de civils ".

El jutge sosté que els que van votar no van participar en cap acte il·legal ni il·lícit i rebat durament les tesis de la Fiscalia sobre les accions policials

Més encara, eren autèntics col·legis electorals, amb les seves taules de votació, urnes, paperetes, interventors i cues de votants, cosa que es va convertir en un malson per als uniformats que van rebre l'ordre d'atacar aquesta reunió pacífica de ciutadans decidits a exercir els drets i llibertats fonamentals de tota democràcia: reunió, expressió i vot. Com es pot veure en el vídeo anterior, les intervencions policials es van transformar en accions de d'escamots armats contra la ciutadania reunida al voltant d'urnes que van ser confiscades violentament davant els ulls atònits dels observadors internacionals i mitjans de comunicació estrangers.

Tant és així que quan, aquest divendres, el magistrat del Jutjat d'Instrucció nº 7 de Barcelona va admetre a tràmit la denúncia de la Generalitat contra la Policia Nacional i la Guardia Civil, va subratllar en el seu acte que els que van anar a votar en aquesta jornada de l'1 -O no van cometre ni participar en cap acte il·legal ni il·lícit:



"El que no és il·legal ni il·lícit és que els ciutadans, convocats per la seva administració autonòmica, es dirigissin als punts de votació que se'ls havia indicat, en un establiment públic obert a l'efecte, a reunir-se o a realitzar qualsevol activitat que allà s'hagués programat , inclosa la de dipositar un paper sense valor legal en una urna. Vot que, en tot cas, no pot produir cap efecte jurídic rellevant, en estar suspesa la llei que li donava tal aliment ".

No només queda, doncs, clar que és falsa la tesi del govern espanyol que s'estava actuant contra els qui incomplien la llei, sinó que el jutge posa en relleu la inutilitat i inoperància de les ordres impartides a les forces de seguretat. I el magistrat va més enllà, fent un dur al·legat en què rebat severament l'afirmació de la Fiscalia sobre aquestes càrregues policials:



"Diu el ministeri fiscal que les mesures adoptades per la Policia Nacional en absolut van afectar a la normal convivència ciutadana. Resulta evident que això no és així, almenys, segons les diverses gravacions realitzades pels ciutadans i els professionals que allí es trobaven emeses pels mitjans de comunicació. Afectació de la normal convivència ciutadana n'hi va haver, ja que van existir disturbis i lesionats en almenys 17 llocs diferents de la ciutat en un mateix matí i, com el mateix informe del CNP diu, hi va haver moments en què va ser necessari disparar salves a l'aire i pilotes de goma ", amonesta el jutge al Ministeri Públic que segueix les ordres jeràrquiques de l'Executiu.

El magistrat exigeix ​​que Delegació del Govern expliqui per què les càrregues policials van cessar de cop a la tarda

Però, a més, el jutge exigeix ​​a la Delegació del Govern que li faci saber per què les càrregues policials van cessar de sobte a la tarda -precisament quan es disposaven les escoles a efectuar aquest escrutini que després va afirmar Rajoy que mai va existir-, just quan centenars de periodistes de tot el món retransmetien imatges que encara commocionen governs i opinió pública.



En realitat, aquesta contraordre és prova fefaent del despropòsit de les ordres inicials. I això causa neguit entre els membres de les forces de seguretat. Perquè la major part considera que els han obligat a tacar la reputació de les seves institucions i fins i tot a quedar en ridícul:

"Com és possible" -es preguntava un altre comandament policial en conversa privada amb Público- "que es burlessin de nosaltres fins al punt que van aparèixer de sobte centenars d'urnes i desenes de milers de paperetes en les posicions [els col·legis electorals] molt anteriorment anunciades, quan portàvem molts dies registrant impremtes i magatzems per a trobar-les? "



Aquest enorme error d'intel·ligència i informació va permetre que les urnes arribessin amb furgonetes des de França -a on van arribar de la Xina en vaixell- i fossin ocultades fins i tot al costat dels mateixos agents mobilitzats a bord dels vaixells al port i Barcelona i titllats de "Brigada Piolín" per utilitzar el creuer de la Warner Bros amb grans dibuixos dels Looney Tunes. Molt a prop d'ells, els estibadors de la CNT que es negaven a proveir-lo guardaven en els seus intricats magatzems les urnes que Zoido buscava desesperat per tot Catalunya.



"Els que van fracassar en la seva tasca van ser els responsables polítics d'Interior", denuncia un comandament policial

"Tot això ha tacat greument la imatge de les forces de seguretat", denuncia un altre comandament intermedi d'un cos policial, "i ens ha fet quedar com a gent brutal sense consciència democràtica ni respecte per la ciutadania, quan això és totalment fals. Els que van fracassar en la seva tasca van ser els responsables polítics d'Interior, així com els alts comandaments que van impartir aquestes ordres polítiques. Només intentaven amagar-se darrere de policies i guàrdies civils, sense assumir la seva responsabilitat ... i així ens va anar ".



Ara, s'estén l'alarma en el si d'aquestes forces de seguretat, els membres temen quines ordres poden rebre en relació al ple de la setmana que ve del Parlament de Catalunya, en el qual se suposa que es podria aprovar la famosa Declaració Unilateral d'Independència (DUI).



Perquè, com bé diu Delgado, "als policies i els guàrdies civils el que més els molesta és que els polítics els enganyin".