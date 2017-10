Els carrers, plens. La jornada de vaga general d'aquest 3 d'octubre, a més de buidar els centres de treball i els comerços, ha omplert els carrers de tot Catalunya de manifestants.



Els concentrats protesten contra l'actuació violenta dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional durant el referèndum de diumenge, que van deixar un saldo de més de 800 ciutadans ferits.



Les manifestacions estan sent pacífiques, i a les tres de la tarda no s'ha conegut cap incident significatiu. A més de protestar per l'actuació policial, les manifestacions tenen un inequívoc caràcter independentista.

La més important d'aquestes concentracions està tenint lloc a la Plaça Universitat de Barcelona, completament desbordada per milers de manifestants, i amb àmplia presència d'estudiants, que s'hi han concentrat des de les 12h i no han abandonat les seves posicions.



Aquest és el lloc elegit per la Taula per la Democràcia -integrada pels principals sindicats, part de la patronal de la petita i mitjana empresa, entitats sobiranistes com l'ANC i Òmnium i d'altres associacions- per dur a terme, a partir de les sis de la tarda, una concentració amb el lema 'En defensa dels drets i les llibertats'. A aquesta mateixa hora hi ha convocades concentracions davant dels ajuntaments de tot Catalunya. Els convocants adverteixen que aquesta és la seva real convocatòria i no cap altra.

La concentració de Plaça Universitat, eminentment festiva, és també el centre principal d'atenció de la premsa internacional, amb abundants connexions en directe de mitjans estrangers. Els manifestants han fet un minut de silenci pels ferits en les càrregues policials de diumenge i diverses assegudes de protesta, amb poca presència policial i absència d'incidents. Com en d'altres manifestacions, els lemes més corejats han estat "els carrers seran sempre nostres", "fora les forces d'ocupació" i "independència". Ha estat generalitzada la presència d'estelades i, de fet, diversos venedors ambulants les han estat oferint a un preu d'entre 5 i 15 euros, informa Queralt Castillo.

Des de primera hora del matí s'han produït altres concentracions, amb una xifra de prop de 300.000 manifestants només a la capital catalana, segons la Guàrdia Urbana. Manifestants han tallat la Via Laietana, davant de la comissaria de la Policia Nacional, davant d'un cordó de seguretat d'agents i vehicles dels Mossos d'Esquadra davant l'entrada del recinte policial. La mateixa escena s'ha repetit davant la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia i en d'altres comissaries de la policia estatal.

La manifestació del matí al seu pas per davant de la comissaria policia de Via Laietana, símbol històric de la repressió franquista / EFE Marta Pérez

Un altre punt significatiu de la protesta a estat l'institut Ramon Llull, al barri de fort Pienc de Barcelona, on l'actuació dels antiavalots de la Policia Nacional va ser especialment agressiva. Igualment s'han vist protestes davant la delegació del Govern central a Catalunya -amb uns 5.000 assistents- i de la seu del PP català. Cap al migdia, molts manifestants han començat a desfilar cap al Parlament de Catalunya, però molts d'altres han mantingut les concentracions en el seu lloc original.

També han estat massives les manifestacions arreu del territori. Unes 30.000 persones, segons la policia local, han marxat a Girona, on s'han arribat a tallar les vies de l'AVE, impedint la circulació dels trens. En aquesta marxa ha estat especialment celebrada la presència d'un manifestant amb una bandera espanyola, que ha estat rebut amb forts aplaudiments.



A Lleida, nombrosos manifestants s'han citat davant el col·legi electoral del barri de La Mariola, on un home va patir un atac de cor durant la càrrega policial de diumenge. A Tarragona s'han tallat tant l'autopista A7 com entrades a la ciutat. En una d'elles, s'han cremat pneumàtics, en un dels pocs incidents registrats abans de migdia. També hi ha hagut manifestacions multitudinàries a Terrassa, Sabadell, Mataró, Manresa, Girona, Tarragona, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sabadell, Roquetes, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Tortosa, Vielha, Manresa i a pràcticament totes les ciutats importants del territori.

Concentració a Reus contra la violència policial

Tot i l'absència d'incidents, el Govern ha expressat el seu temor que en les manifestacions hi hagi infiltrats que intentin provocar la violència. Aquest mateix temor s'ha expressat durant la jornada en les xarxes socials, i diverses administracions i entitats han cridat a el caràcter pacífic de les protestes i no caure en provocacions.