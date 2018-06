Veïns de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) s'han concentrat avui a la plaça de l'Ajuntament per manifestar la seva tristesa i indignació per la mort d'un home que ahir va saltar per la finestra de casa seva quan una comissió judicial es disposava a procedir al seu desnonament. i per exigir mesures que evitin noves tragèdies.



Els participants en la concentració han exigit mesures per evitar tragèdies com aquesta i han guardat cinc minuts de silenci, que han trencat al crit de: "No és un suïcidi, és un assassinat".

Entre el públic, es trobaven diversos membres de l'equip de govern municipal i l'alcalde, el socialista Antoni Balmón, així com el diputat al Congrés d'ERC Joan Tardà, veí també d'aquest municipi, informa l'agència EFE.



La concentració havia estat convocada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), que també ha promogut accions similars a Barcelona i altres ciutats catalanes.

Els seus representants a Cornellà han acudit a la cèntrica plaça amb les habituals samarretes verdes i amb pancartes del mateix color amb un llaç negre en senyal de dol.



El seu portaveu, Víctor González, ha explicat als mitjans de comunicació que des de la plataforma no tenien constància de la situació de la parella que vivia en el pis on ahir es va produir el succés.



L'home que es va llançar al buit i la seva esposa, tots dos d'uns 45 anys, feia set mesos que no podien pagar el lloguer del pis, quan es va començar el tràmit judicial per desnonar-los al novembre del 2017.

Quan van tenir una primera data de llançament, al març, van acudir als serveis socials de l'Ajuntament, que van redactar un informe amb el qual van aconseguir frenar el desnonament.



No obstant això, quan es va fixar una altra data pel 14 de juny, el jutjat va rebutjar posposar de nou el desnonament, i ahir al matí l'home es va llançar per la finestra des d'un desè pis mentre la comitiva judicial, acompanyada pels Mossos d'Esquadra, picava a la seva porta.

Entre novembre i juny, la propietat de l'habitatge va canviar de mans: el Banc Santander va comprar el Banc Popular i, després, va vendre el 51 % de la cartera immobiliària de l'entitat financera al fons d'inversió Blackstone.



L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha assenyalat que estudia emprendre accions legals contra aquesta companyia. En declaracions a Catalunya Ràdio, la tinent d'alcalde i regidora de Polítiques Socials de Cornellà, Montse Pérez, s'ha queixat aquest divendres de "la pressa" de Blackstone per fer fora el matrimoni que vivia al carrer de les Camèlies i ha recordat que l'Ajuntament havia acreditat la greu vulnerabilitat de la parella i que ja havien frenat el desnonament en altres ocasions.

Des de la PAH, Víctor González ha assegurat que a Cornellà existeixen mig centenar de casos similars al de la parella que anava a ser desnonada aquest dijous, i ha reclamat al consistori que sigui més àgil a l'hora d'actuar i que millori el contacte amb les entitats com la plataforma.



"El que no pot ser és que una família que estigui necessitada i estigui en emergència habitacional acudeixi a serveis socials i que no se'ls apunti de forma immediata a la taula d'emergència, que en aquest cas és Procornellà, ha afegit.



En aquest sentit, ha sostingut que moltes de les famílies que arriben a la PAH no estan apuntats en l'esmentada taula d'emergència malgrat travessar una situació molt greu.