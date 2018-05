Mares i pares de l’IES El Palau: "A cap escola o institut de Sant Andreu s'adoctrina"

La primera línia de la persecució a professors del sistema educatiu català en aquests moments es troba a Sant Andreu de la Barca, on nou docents de l’IES El Palau han estat denunciants per la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació. En acte de suport, un grup de mares i pares han reunit aquest dijous als mitjans a l’Escola Velles del mateix municipi per llegir un comunicat en català i castellà amb el qual s'han posat al costat dels professors denunciats i han criticat el setge mediàtic que viu el centre. Minuts després de la compareixença, s'ha sabut que el jutge de Martorell ha arxivat cinc de les nou denuncies contra els docents.



"Podem dir que a cap escola o institut de Sant Andreu s'adoctrina", han dit. Els familiars han mostrat el seu suport als treballadors del centre "docents i no docents". "Necessitem que els joves puguin créixer amb llibertat d'expressió i pensament crític sobre qualsevol tema social i polític", han declarat, i seguidament han "recolzat" aquells professors que fan possible aquesta tasca sense atendre a "cap tipus de pressió que provingui de dins o fora del centre".

"El dilluns 2 d'octubre va ser un dia excepcional en el qual la sensibilitat i les emocions de moltes persones era difícil de gestionar, també la dels nostres fills", expliquen al manifest. Els familiars consideren que la gestió d'aquest conflicte ha estat inadequada, coincidint amb el Síndic de Greuges de Catalunya, ja que creuen que s'haurien d'haver seguit els protocols establerts "arribant fins on hagués calgut, sempre amb determinació però amb la màxima discreció".



Els pares i mares s'han mostrat contundent amb els mitjans de comunicació, dels quals han denunciat la seva "presència continuada al voltant de l'institut", que posa en perill la intimitat i anonimat dels estudiants "sense oblidar que són menors d'edat". El manifest evita entrar en el debat polític: "No acceptem que s'instrumentalitzi El Palau amb cap finalitat que no sigui l'estrictament educativa", diuen. Els familiars han iniciat una campanya a Change.org per aconseguir firmes secundant el text.



L’acte s’ha celebrat dos dies després que el delegat del Govern espanyol, Enric Millo, el secretari d'Estat del Ministeri d'Interior, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat del Ministeri d'Educació, Marcial Marin, rebessin els pares i mares dels fills que van denunciar haver rebut "humiliacions" a l'IES El Palau el dia 2 d’octubre



Millo ha xifrat en 134 els casos "d’adoctrinament", documentats pel Ministeri d’Educació, en els quals hi hauria 500 professors implicats. El Ministeri ha enviat diversos requeriments al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per demanar informació sobre els centres investigats. Aquesta setmana també s’ha conegut la proposta del PP català per establir "un mecanisme de denúncies anònimes per "evitar casos de discriminació i d'instrumentalització", en paraules de la diputada Andrea Levy.