Marta Rovira va donar a conèixer la seva decisió de renunciar a la seva acta de diputada després del ple del Parlament de Catalunya en el que encara va poder votar a favor de la investidura de Jordi Turull.



Aquest divendres estava citada a Madrid per declarar davant el Tribunal Suprem, com a dirigent política implicada en el procés sobiranista, però no s'ha presentat i ha donat a conèixer una carta en la qual ha comunicat que emprèn el camí de l'exili.

⚠️@martarovira: "Avui emprenc un camí dur, un camí que, malauradament, tants d'altres que ens precedeixen han hagut d'agafar. El camí de l'exili"https://t.co/JZmJMcCcDh — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 23 de març de 2018

El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha decidit `processar per rebel·lió Marta Rovira i altres 12 persones per la seva participació en el denominat "procés" per a la independència de Catalunya, inclosos el president Carles Puigdemont, el candidat a la presidència Jordi Turull, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers i conselleres cessats pel govern espanyol Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Josep Rull i Toni Comín, a més de l'ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell, el diputat i ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Carme Forcadell i Dolors Bassa havien donat a conèixer també dijous, com Marta Rovira, la decisió de renunciar als seus respectius escons al Parlament de Catalunya.

En la seva carta, la secretària general d'ERC explica que no pot amagar la profunda tristor que sent per haver d'allunyar-se de la gent que estima, "de tantes lluites compartides amb persones que els mou un únic objectiu: canviar la societat on viuen.



Afirma que pren aquesta decisió per no veure's silenciada interiorment. "Sentir la meva llibertat d'expressió censurada per uns tribunals que intimiden i apliquen descaradament criteris polítics", denuncia en el seu escrit.

"L'exili serà un camí dur, però és lúnica forma que tinc de recuperar la meva veu política", "l'única forma que tinc d'alçar-me en contra del govern del PP, que persegueix tothom que està a favor de votar...", explica.



Marta Rovira parla també de la seva condició de mare d'una filla, Agnès, a la qual vol donar el tractament que es mereix des de l'exili.