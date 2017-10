El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dilluns mediacio internaconal per restablir el clima de diàleg amb el govern central. "El moment demana mediació i ha de ser interncional", ha dit, i també que "ha de ser sense condicions". Puigdemont també ha anunciat la creació d'una comissió especial d'investigació de les violacions dels drets fonamentals i ha exigit la retirada de tots els efectius policials desplaçats a Catalunya "que han provocat tanta violència", un operatiu "amb actuacions impròpies de les forces de l'ordre".



La comissió especial d'investigació de les violacions dels drets fonamentals recollirà informació, des de denúncies ciutadanes fins a material informatiu que acrediti les agressions. Aquesta decissió s'ha pres per "acompanyar i reconéixer les víctimes de la brutalitat policial" i la comissió estarà formada per persones alienes al Govern i per membres de l'equip jurídic de la Generalitat.



"El Govern serà acusació particular; el que va passar ahir és la jornada de violència gratuïta més greu que hem conegut en els últims 40 anys, no pot quedar impune", ha dit Puigdemont. El Govern presentarà una denúncia contra la Guardia Civil per lesions i danys.

(Seguirà ampliació)