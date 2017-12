Més de 30 camions punxen les rodes a l'AP7

Fins a 32 camions han punxat les rodes la matinada d'aquest dimarts mentre circulaven per l'AP7 a la zona nort de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i especialment a l'alçada de tres poblacions vallesanes: Montmeló, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, segons ha informat el cos dels Mossos d'Esquadra.



Les punxades han provocat retencions a la via durant tota la matinada, des de les 01h, un cop els camions s'aturaven al voral de l'autopista en patir el punxament. A les nou del matí encara hi havia dos vehicles aturats al marge de l'autopista. Les punxades s'han produït totes en direcció Tarragona.



La policia catalana està investigant els incidents, i de moment en desconeixen les causes. Asseguren que no estan relacionats amb les punxades del passat divendres, quan 13 camions i una furgoneta van rebentar igualment les rodes a l'AP7. En aquella ocasió, les punxades les va causar la ferralla que va perdre un vehicle, mentre que hi ha alguns indicies que les noves punxades podrien ser provocades.