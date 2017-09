Milers d’estudiants han omplert la Plaça Universitat i els carrers adjacents de Barcelona aquest dijous per reivindicar la celebració efectiva del referèndum d'autodeterminació. La plataforma Universitats per la República ha xifrat en 80.000 el nombre de participants, mentre que la Guàrdia Urbana ha estimat que hi havien assistit uns 16.000.



Jordi Vivas, portaveu d'Universitats per la República, ha reconegut sentir-se “molt emocionat pel gran èxit” que ha suposat la mobilització, a la qual s'han sumar les manifestacions estudiantils que han tingut lloc a Girona, Lleida i Tarragona.

“Podem parlar d’un suport massiu a la vaga”. L’aturada a les universitats publiques ha estat total segons la plataforma, mentre que a secundària i batxillerat també ee parla d’un gran seguiment de l’aturada estudiantil.



La crida a les urnes de l’1 d’octubre ha centrat l’atenció de la major part de les intervencions que s’han fet a la mateixa Plaça Universitat. Laura Rossique, també portaveu d’Universitats per la República, ha assegurat que “l’1 d’octubre es votarà i que tot funcionarà com en la resta de processos electorals, és a dir, de manera pacífica”.

Rossique ha qualificat Mariano Rajoy d’antidemòcrata per haver promogut les actuacions judicials a Catalunya i ha lamentat els impediments per part de l’Estat.



El centre de Barcelona ha estat un degoteig constant d’estudiants que s’han anat incorporant a una marxa que ha continuat per la Gran Via fins a la Plaça de Sants.

Quinze organitzacions hi han donat suport. Des de les Juventuts d’Esquerra Repúblicana (JERC) s'ha manifestat la voluntat de "votar" mentre introduïen una papereta en una vitrina. El mateix procediment han seguit representants d’Arran i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Aquests últims han cridat per uns “Paísos Catalans lliures i feministes”. 'Els crits de 'Votarem', 'Els carrers seran sempte Nostres' i el cant d' 'Els segadors', han sovintejat al llarg de tota la marxa.



A l’acte també hi han donat suport membres de diferents assemblees de joves i partits diversos. Fins i tot ho han fet organitzacions no vinculades al món estudiantil, representants de la pagesia o els bombers de Catalunya. Uns 200 membres d'aquest cos s'han sumat a la manifestació entre l'aplaudiment dels estudiants i mostres de suport des dels balcons.

Entre els assistents a la manifestació, no faltaven persones disposades a trencar l'anomimat d'una mobilització massiva i fer saber personalment els motius pels quals havien anat a la vaga. Així ho explicava Clara Pérez, estudiant de la UPC de Castelldefels, "em mobilitzo perquè estem en un moment polític de gran rellevància, en què s’estan vulnerant els nostres drets més apreciats, entre ells el dret a l’autodeterminació”. I també sobre els riscos que comporta la voluntat del govern de l'Estat de prohibir efectivament el referèndum de l’1 d’octubre. Pérez ho té clar: “I tant que es votarà. El que després passi amb els vots és una altra cosa”, ha dit.



Els parlaments dels estudiants han anat precedits per música de grups populars a Catalunya com Txarango, Obrint Pas i Zoo, entre altres.



Culmina així una setmana de gran activitat en el moviment estudiantil que ha viscut l’ocupació del rectorat de la UB, xerrades a totes les universitats i parlaments de diputats, així com dos dies de vaga i tallers informatius. També s’han ocupat alguns centres, com el de Cinema a Poble-Sec, amb l’objectiu de garantir que es pugui votar.

Escoles obertes

Representants de la comunitat educativa, per la seva banda, han lliurat simbólicament un joc de claus al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per manifestar la seva voluntat de mantenir oberts els centres educatius i facilitar d'aquesta manera que "el referèndum es celebri sense problemes".



La consellera d'Educació, Clara Ponsatí, ha posat en valor la tasca de professores i professors amb un breu discurs reivindicatiu de les llibertats. "La llibertat és un hàbit que només s'adquireix amb la pràctica", els ha dit.



Els representants dels ensenyants han llegit un manifest en què han manifestat que "davant la voluntat de precintar els centres no poden restar impassibles" i han demanat ajuda a la ciutadania per a que diumenge es faci possible l'exercici de la llibertat d'expressió​. El referèndum de l'1 d'octubre, afirmen, serà "una gran victòria", han dit. "Si fem pinya i caminem amb pas ferm, cap de les traves de l'Estat ens podrà aturar". "Obrim les escoles", conclouen. Dit això, tots ells han reiterat aquest propòsit amb el crit "obrirem", mentre agitaven jocs de claus.



Carles Puigdemont els ha agraït el gest, ha insistit en la idea que cal preservar com sigui l'exercici dels drets democràtics elementals i els ha dit que ells representen "la millor cara de la societat que volem construir: Tolerant, oberta i inclusiva.



El president de la Generalitat també els ha dit que entén "les angoixes de cadascú", i per dissipar temors els ha assegurat que la responsabilitat del referèndum és estrictament del govern català.