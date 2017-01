Milers de persones reclamen a Barcelona suport per la pagesia

BARCELONA​. Milers de pagesos i ramaders, utilitzant els seus tractors, s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Barcelona en la tercera jornada de les marxes per l'agricultura a Catalunya, en les que han reivindicat la "dignitat" del sector.



Representants de la pagesia han lliurat un manifest a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que ha assegurat que Barcelona "els necessita".



Segons fonts municipals, en la marxa pels carrers de la ciutat han participat 575 tractors, unes 3.000 persones, algunes de les quals s'havien desplaçat a la capital catalana en uns 30 autocars.



Convocats pel sindicat Unió de Pagesos (UP), la marxa de tractors ha culminat amb un acte final a l'Avinguda Maria Cristina, on l'activista i històric dirigent del sindicat Pep Riera ha llegit un manifest al costat de l'alcaldessa Ada Colau, que ha donat la "benvinguda" als assistents al costat del primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello.



"Benvinguda 'Marxa Pagesa'! Barcelona us necessita per garantir la sobirania alimentària. Volem producte de proximitat, ¡visquin els agricultors!", havia afirmat l'alcaldessa Colau en un missatge difós a través de xarxes socials.

Acte final de la Marxa Pagesa a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona



El sindicat Unió de Pagesos ha mobilitzat els agricultors catalans perquè la població reconegui l'activitat agrària com a pilar de la societat del benestar i per "renovar el contracte de l'agricultura i la ramaderia amb la societat", a més de per "democratitzar" el sector i reivindicar més ajudes públiques.



En un comunicat el sindicat ha explicat que l’agricultura familiar ha de ser "un signe d’identitat política del país", i que per això, "demana a Govern i societat que no estalviïn esforços en superar els reptes que posen en perill aquest model agrari: mercats en origen que no garanteixen preus justos per als productors, polítiques de suport al desenvolupament rural retallades, gestió ineficaç de la fauna salvatge, espais agraris desprotegits i arbitrarietats administratives respecte a les finques agràries i les seves construccions, i que les administracions menystinguin els representants sindicals, avalats per les eleccions al camp, en la presa de decisions".



"Cal tenir en compte -explica Unió de Pagesos- que la pèrdua d’explotacions al llarg dels últims anys és una minva de l’equilibri territorial de Catalunya, i a més, lamina la base de l’economia. El sector productor va facturar el 2015 4.310 milions d’euros".



El sindicat remarca que "si el sector agroalimentari, que inclou indústria transformadora i distribució, és el motor econòmic de Catalunya, cal preservar el model agrari productor amb el que compta el país. Per això, proposa un pacte nacional per al sector que posi l’agricultura en primer terme".



El seu coordinador nacional d'UP, Joan Caball, ha assenyalat que "cal gestionar urgentment la fauna salvatge", perquè la societat ha de decidir què vol per al seu territori ", així com l'administració ha de" fer quadrar a la gran distribució ".



El "detonant" de la protesta de tres dies per tot Catalunya ha estat la reducció, per part del Govern, dels ajuts de suport a l'activitat agrària en zones desafavorides d'alta muntanya, a més de la introducció d'espècies com els voltors o els óssos a prop de les explotacions de les que viuen aquests agricultors i ramaders