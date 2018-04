El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat que el nou govern català no podrà reobrir el Diplocat ni tampoc podrà "gastar diners públics amb finalitats il·legals", i ha advertit que, si ho consideren necessari, s'aplicaria l'article 155 "focalitzadament, amb una cirurgia més fina", encara que "no és l'objectiu".



En declaracions a l'agència Efe, Millo ha destacat que el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, (Diplocat) creat pel Govern d'Artur Mas i potenciat sota el mandat de Carles Puigdemont, tenia, segons ell, "una importància molt rellevant perquè responia a un objectiu molt pervers, que era la 'internacionalització del conflicte'".

El Govern de la Generalitat, ha dit el delegat, pretenia "generar un conflicte suficientment gran com perquè, una vegada es produís la col·lisió amb l'Estat, tingués una repercussió internacional", i va invertir "molts diners públics" en un objectiu "fora de la llei".



Una de les mesures que el govern espanyol va posar en marxa amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va ser la creació d'un "òrgan liquidador" del Diplocat, que finalment ha quedat desmantellat aquest mes d'abril.

Millo ha assegurat que "es pot garantir que açò no tornarà a passar": "L'Estat de dret ha demostrat que té resposta per quan passa això. Quan algú l'ataca, es defensa amb contundència. Vull pensar que no tornarà a haver-hi la temptació d'un nou Govern d'emprendre accions en el mateix sentit. Però si això passa, la reacció serà exactament la mateixa", ha afegit.



"No és que la Generalitat de Catalunya no pugui tenir relacions exteriors, totes les comunitats autònomes les tenen, però són de caràcter legal i amb finalitats constitucionals, per a dinamitzar l'economia, per a afavorir les exportacions, per a atraure inversions estrangeres", ha argumentat.

"L'article 155 de la Constitució es pot aplicar de moltes maneres", admet el delegat

Millo ha subratllat que, en el futur, "l'article 155 de la Constitució es pot aplicar de moltes maneres" si fos necessari per frenar decisions del Govern que xoquen amb la legalitat.



"Per tornar a aplicar aquest article no cal tornar a cessar a tothom, es pot aplicar focalitzadament, amb una cirurgia més fina, en funció de les necessitats que hi hagi", ha assenyalat, abans d'afegir: "No és el nostre objectiu, però no es pot descartar".

Segons el delegat del Govern a Catalunya, "hi ha dues coses molt importants que no tornaran a passar".



La primera és que "no s'emprendran projectes des de la Generalitat que tinguin com a finalitat trencar amb la legalitat democràtica vigent, perquè el nou Govern ja sap quines conseqüències porta això i seria absurd tornar a prendre el mateix camí, que s'ha demostrat que és un atzucac".



I la segona és que "no es tornarà a gastar diners públics amb finalitats il·legals, perquè les mesures de control plantejades per a garantir que la tresoreria de la Generalitat es dedica al que s'ha de dedicar són anteriors a l'aplicació d'article 155", i es seguiran aplicant "mentre es consideri necessari".

"S'aixecaran quan el funcionament diari de les finances de la Generalitat demostri que es pot recuperar tota la confiança en la responsabilitat dels gestors. És una decisió que prendrà en el seu moment el Ministeri d'Hisenda", ha recalcat.