Miquel Esquius, nou cap dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest dimarts a la tarda que designa el comissari Miquel Esquius com a nou cap del cos de Mossos d'Esquadra. Esquius, fins ara comissari superior de coordinació territorial i número 2 del cos, succeeix en el càrrec Ferran López, que va renunciar a mitjans de juny, poc després de la presa de possessió del nou Govern. López va estar al càrrec dels Mossos durant tota l'aplicació del 155, després que el Govern central destituís el 28 d'octubre -en una de les seves primeres decisions després d'intervenir la Generalitat- l'anterior cap del cos policial, Josep Lluís Trapero.



En una compareixença convocada aquest mateix dimarts al costat del propi comissari i el director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez, Buch ha explicat que aquesta decisió la pren després de la renúncia del comissari López, a qui ha agraït la seva feina al capdavant del cos durant la aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya, tot i que encara no té decidit el seu destí.



El conseller ha optat per Esquius després que, a començaments de juny, Trapero declinés la proposta que li va fer personalment el president Quim Torra per reincorporar-se al càrrec. Trapero va adduir aleshores que "no seria convenient" ni per al cos ni per a ell mateix, donada la seva situació processal. Trapero està processat a l'Audiència Nacional, acusat dels suposats delictes d'organització criminal i sedició, juntament amb altres càrrecs de la seva etapa.

Un mes amb el càrrec vacant

Després de la renúncia de López, les funcions de cap dels Mossos les havia ocupat provisionalment el director general, Andreu Joan Martínez. Buch ha justificat aquest gairebé un mes amb un cap en funcions perquè volia trobar "una solució meditada i pensada" al lloc vacant.



El propi Esquius ha explicat que assumeix el càrrec per sentit de responsabilitat cap al cos -"entenc que no pot ser d'una altra manera", ha dit-, i ha agraït la confiança del conseller. Ha expressat que el seu repte és treballar per la seguretat i el benestar dels ciutadans en coordinació amb les policies locals i les altres forces i cossos de seguretat de l'Estat. També ha tingut paraules per als anteriors caps del cos policial: "tots ells m'han ensenyat i tenen el meu reconeixement", ha assegurat, i ha citat Joan Unió, Josep Milà, Trapero i López.