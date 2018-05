Pablo Llarena, magistrat que instrueix el sumari obert en el Suprem contra els implicats en el procés sobiranista, havia citat per aquest dimarts els consellers destituïts del govern de Carles Puigdemont Meritxell Borrás, Carles Mundó i Santi Vila, i també a l'ex-diputada de la CUP Mireia Boya, per comunicar-los els seus processaments en el marc d'aquesta causa.



Boya, acusada del delicte de desobediència per desobediència, ha explicat a la sortida que li ha expressat al jutge Llarena els seus dubtes sobre l'acte de processament, que al seu entendre, peca de parcialitat. "Espero amb resignació una sentència que ja està escrita", ha afirmat.

L'ex-diputada ha qualificat la instrucció de la causa de "teatre" i de "pantomima jurídica". El judici real es resoldrà en "instàncies internacionals", ha afegit.



Boya també ha manifestat que el dret a l'autodeterminació està per sobre de la indissoluble unitat d'Espanya, que no hauria d'existir el delicte de desobediència i que no entenia el motiu pel qual l'ex-presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es troba processada per rebel·lió i ella per desobediència, a la qual cosa el jutge li ha contestat que "si volia també la podia processar per rebel·lió".

El jutge Llarena ha comunicat així mateix a Sant Vila, Carles Mundò i Meritxell Borrás els seus processaments per malversació i desobediència, que s'han limitat a rebutjar les acusacions sense fer cap altre declaració.



"El tràmit ha estat molt ràpid, hem confirmat el nostre desacord amb l'ordre de processament, ens hem remès al que vam declarar al seu moment. Jo a l'Audiència Nacional ja vaig atendre a totes les preguntes. Com res ha canviat, no tenim mes que afegir", ha dit Vila als periodistes.

A més, ha confirmat que recorrerà contra el processament i ha subratllat la convicció que "ni jo, ni cap membre del Govern, vam gastar ni un sol euro de diners públics en el referèndum. En conseqüència, l'acusació de malversació estic convençut que es demostrarà que és infundada".



Les compareixences d'aquest dimarts han continuat l'anomenat tràmit de indagatòries, que va començar amb els inculpats que es troben empresonats "preventivament" des de fa mesos i que dilluns va tenir com a protagonistes als que van ser membres de la Mesa del Parlament quan es va aprovar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

Cinc exmembres de la Mesa estaven citats ahir i van comparèixer ahir davant el magistrat, amb l'única excepció de Barruffet, que ho farà per videoconferència.



Anna Simó, Lluis Guinó, Lluis Corominas i Joan Josep Nuet, tots exmiembros de la Mesa del Parlament processats per desobediència, es van defensar ahir davant el jutge argumentant amb la seva protecció per la inviolabilitat parlamentària.

Així, Jordi Sànchez (JxCat), excandidat a la presidència de la Generalitat; Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, van carregar el passat 16 d'abril, en comparèixer davant Llarena, contra el que van qualificar de causa política que criminalitza un moviment ciutadà pacífic.



Dies més tard, i en la mateixa línia, el conseller de presidència de Carles Puigdemont i candidat a president de la Generalitat, Jordi Turull, va retreure a Llarena que l'hagi "convertit en un pres polític".



Aquestes frases expressen la línia que van seguir els exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raúl Romeva i Josep Rull, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.



