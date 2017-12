"2017 ha estat a Espanya, sens dubte, un any difícil per a la nostra vida en comú; un any marcat, sobretot, per la situació a Catalunya".



El monarca espanyol ha començat d'aquesta manera el seu missatge de Nadal. Després de felicitar les festes a la ciutadania, en nom de la seva familia, ha entrat de seguida a parlar de l'agenda política espanyola, sobre la qual ha marcat un seguit de directrius.

Ha fet l'elogi dels darrers 40 anys d'història d'Espanya com una etapa d'assentament definitiu de la democràcia. "Anys de convivència democràtica", durant els quals "els drets i llibertats, el progrés i la modernització d'Espanya, i també la seva projecció i rellevància internacional, han anat de la mà", ha dit. "Fins i tot superant fa dècades un intent d'involució de les nostres llibertats i drets", ha afirmat en clara referència al 23F.



"En el camí que hem recorregut cal reconèixer que no tot han estat encerts, que persisteixen situacions difícils i complexes que cal corregir"

I també ha parlat de l'existència d'una Espanya que, segons ell, "reconeix i respecta les nostres diferències, la nostra pluralitat i la nostra diversitat, amb un esperit integrador; una Espanya inspirada en una irrenunciable voluntat de concòrdia", per assenyalar a continuació que "en el camí que hem recorregut, per descomptat cal reconèixer que no tot han estat encerts; que persisteixen situacions difícils i complexes que cal corregir, i que requereixen d'un compromís de tota la societat per superar-les".



"La història de l'Espanya que junts hem construït és la història d'un gran triomf de tots els espanyols", ha insistit en un calculat pròleg abans de tornar a llançar advertències als ciutadans de Catalunya.



Aquest any 2017 s'ha pogut comprovar, segons el rei, que els principis democràtics i els valors cívics de respecte i de diàleg "estan profundament arrelats en la nostra societat, en la vida diària dels nostres ciutadans, i tenen arrels molt profundes en les consciències i en els sentiments dels espanyols". "Espanya és avui una democràcia madura, on qualsevol ciutadà pot pensar, defensar i contrastar, lliure i democràticament, les seves opinions i les seves idees; però no imposar les idees pròpies enfront dels drets dels altres".

Advertència "constitucional" a Catalunya

"Respectar i preservar els principis i valors del nostre Estat social i democràtic de dret és imprescindible per garantir una convivència que asseguri 'la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític', tal com assenyala la nostra Constitució. Perquè quan aquests principis bàsics es trenquen, la convivència primer es deteriora i després es fa inviable".

"Els representants al Parlament han d'afrontar els problemes que afecten a tots els catalans, respectant la pluralitat"

"Fa uns dies, els ciutadans de Catalunya han votat per triar els seus representants al Parlament, que ara han d'afrontar els problemes que afecten a tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat en el bé comú de tots", ha advertit Felip de Borbó.

I en aquest punt el monarca ha tornat a fer seus els arguments utilitzats per aplicar l'article 155 i per reclamar un canvi de rumb.



"El camí no pot portar de nou a l'enfrontament o a l'exclusió, que –com sabem ja– només generen discòrdia, incertesa, descoratjament i empobriment moral, cívic i –per descomptat– econòmic de tota una sociedad. Un camí que, en canvi, sí ha de conduir al fet que la convivència en el si de la societat catalana –tan diversa i plural com és– recuperi la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu; de manera que les idees no distanciïn ni separin a les famílies i els amics", ha manifestat.

"Un camí -ha dit- que ha de conduir també al fet que reneixi la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya; i al fet que s'afirmin els valors que l'han caracteritzat sempre en la seva pròpia personalitat i li han donat els millors moments de la seva història: la seva capacitat de lideratge i d'esforç, el seu esperit creatiu i vocació d'obertura, la seva voluntat de compromís, i el seu sentit de la responsabilitat".

"Altres preocupacions"

El rei però ha volgut que el seu missatge no estigués del tot dedicat a la defensa del règim nascut de la constitució de 78 i a exigir canvis "per superar els problemes de convivència" que segons ell ha generat Catalunya. "Aquesta situació no ens pot fer oblidar altres serioses preocupacions" a les quals s'ha referit "molt breument":

"No pot caure en l'oblit l'obligació i la responsabilitat d'afrontar la desigualtat"

"La nostra economia i l'ocupació han millorat substancialment, però la creació de llocs de treball estables ha de ser sempre un objectiu essencial i prioritari. Com igualment no pot caure en l'oblit l'obligació i la responsabilitat d'afrontar la desigualtat i les diferències socials, sobretot després de les conseqüències generades per la recent crisi econòmica, que tant dany ha fet a no poques famílies, i ha afectat tant al futur de molts joves", ha assenyalat el cap de l'Estat.

"El terrorisme gihadista segueix sent una amenaça mundial i aquest any nosaltres ho hem sofert directament a Barcelona i Cambrils", ha recordat, amb una nova manifestació de respecte per les víctimes.



I també ha fet referència a la corrupció, la qual ha reconegut "com una de les principals preocupacions de la societat, que demanda que segueixin prenent-se les mesures necessàries per a la seva completa eradicació".

Violència contra les dones

I no ha oblidat referir-se a "la lluita contra el canvi climàtic", que ha reconegut com a "problema no secundari". "Hem de ser molt conscients d'això, i implicar-nos tots molt més. I Espanya ha de mantenir-se ferma en els seus compromisos davant un problema que afecta tot el planeta i que exigeix solucions no només globals, sinó veritablement urgents".

"La violència de gènere, una xacra inadmissible que ens fereix en els nostres sentiments més profunds"

"Tenim moltes altres preocupacions", ha dit, però ha volgut dedicar les darreres paraules del seu missatge a "les dones que, en un silenci tantes vegades imposat per la por, pateixen la violència de gènere. Una xacra inadmissible que ens fereix en els nostres sentiments més profunds i ens avergonyeix i indigna".



"Mantinguem la fermesa i el suport polític per ajudar i defensar les víctimes i conscienciem tota la societat contra aquesta violència, criminal i covarda, que degrada la nostra convivència", ha reclamat.



El monarca espanyol ha demanat finalment confiança "en el que sempre ens ha unit, en el que som, tal com som, i sobretot en el que podem aconseguir junts amb una fe ferma en les nostres conviccions".

