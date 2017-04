El nomenament de Vicent Sanchis com a director de TV3 segueix provocant polèmica. Després del rebuig dels treballadors de la cadena pública -tant el consell professional com el comitè d'empresa van manifestar-se en contra de la tria de Sanchis- aquest dijous el Parlament ha reprovat el nomenament, després que tota l'oposició hagi votat a favor d'una moció de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). Només Junts pel Sí ha refusat la iniciativa.



La moció constava de tres punts i ha estat aprovada en tots ells gràcies els vots dels diputats de C's, PSC, PP i la CUP, a banda dels de la confluència d'esquerres. En el primer punt, es reprovava el nomenament de Sanchis; en el segon, es reclamava la dimissió de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; i en el tercer, directament, s'insta al consell de govern de CCMA a reconsiderar el nomenament de Sanchis. Faltarà veure si la moció va més enllà o l'òrgan governamental dels mitjans públics manté la seva aposta, malgrat l'allau de crítiques.

L'aliança de l'oposició ha indignat la formació governamental, fins al punt que el diputat Jordi Cuminal -del PDECat- ho ha qualificat com la "major cacicada i ingerència política que s'ha perpetrat mai al Parlament contra els mitjans públics", perquè es castiga Sanchis pel que pensa. La diputada de CSQEP Jessica Albich ha estat l'encarregada de defensar la moció i ha contestat Cuminal dient-li que la “major cacicada l’han fet vostès nomenant d’aquesta manera el director”. “Quan tothom ha dit que no s’ha fet bé pot ser qui s’ha equivocat són vostès”, ha afegit. La resta de grups, per raons diverses, també han criticat el nomenament, amb el punt en comú de criticar-ne el partidisme.



Vicent Sanchís és un periodista d'àmplia trajectòria, però estretament vinculat al món convergent, com mostra la seva participació durant anys a la liberal Fundació Catalunya Oberta (FCO), impulsada el 2001 per Lluís Prenafeta, exsecretari general del Govern durant el pujolisme.



L'elecció del periodista valencià va anar seguida del rebuig dels professionals de TV3, que consideraven que col·locar-lo de director suposava un "nomenament sobtat i sense arguments clars i professionals, que mina la credibilitat del mitjà i, en conseqüència, dels seus professionals". Tant el comitè d'empresa com el consell professional de la cadena opten perquè aquest tipus de nomenaments es facin "per consens" o per "majoria qualificada", de manera que el grup majoritari no pugui col·locar algú sense tenir en compte l'opinió de la resta de formacions.