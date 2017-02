Mobilització massiva en defensa del dret a votar

Milers de persones d'arreu de Catalunya s'han concentrat aquest dilluns al matí al passeig de Lluís Companys, on es troba el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, encausats per organitzar la consulta del 9N. La mobilització massiva, que ha reunit unes 40.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha estat organitzada per les entitats independentistes, Ómnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Associació de Municipis per la Independència (AMI), i més enllà de demanar la independència ha clamat pel respecte a la democràcia i, en conseqüència, per la llibertat de posar unes urnes.



Així ho han expressat els representants de les entitats organitzadores, les pancartes en defensa del 9N (amb el lema "Love democracy"), i els crits de suport de la ciutadania mobilitzada tant als polítics encausats com en defensa de l'acte de votar. "Volem votar", cridaven els reunits al llarg del passeig mentre donaven 'vots' al terra. "Venim a defensar els valors de la democràcia i la convivència", ha explicat un matrimoni del Maresme, a Públic. Com ells, la majoria de persones reunides es trobaven entre l'edat adulta i l'anciana ja que, a diferència d'altres mobilitzacions sobiranistes, aquesta s'ha organitzat un dia laborable en coincidència amb la celebració del judici. "Som tots jubilats", comentava rient un grup de quatre ancians de Barcelona. A pocs metres, una família d'Argentona (Maresme) amb tres fills de 9,7 i 6 anys sobtava entre la gentada. "Sóc mestra i he demanat festa a l'escola pels meus fills. Però aquesta tarda no s'escapen", ha explicat la mare.



Durant la concentració davant del Palau de la Justícia els assistents comentaven les reminiscències de la jornada amb episodis de l'època franquista. "Ja ens van tapar la boca fa 50 anys, que no ens la tornin a tancar", deia una dona de Valls. "Estem tornant a cantar les cançons que cantàvem durant el franquisme", comentava un grup de dones de Barcelona que animaven els presents amb himnes com Els Segadors o L'Estaca. "Ja fa molts anys que tombem", ha fet riure un home en referència a la lletra de la cançó de Lluís Llach.

La concentració del passeig Lluís Companys. LAURA SAFONT

La gent, com ha quedat palès durant una jornada de caire festiu, denotava optimisme i es mostrava convençuda que aquest any alguna cosa canviarà. Una dona de 70 anys, arribada del Vendrell amb un dels centenars d'autocars que han disposat les entitats per a l'ocasió, estava asseguda a una cadira enmig de la gran avinguda i ha recordat que ella porta tota la vida lluitant per la independència i la democràcia. "Aquesta vegada no pot anar malament", deia convençuda. Però ha lamentat: "necessitaríem el suport d'Europa". Milers de persones han seguit concentrades un cop ha acabat la declaració de Mas, Ortega i Rigau.



A través dels altaveus disposats al passeig Lluís Companys, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, expressava el mateix: "avui fem una crida a Europa i a la comunitat internacional". Però sobre Europa també hi ha altres visions. Un pagès d'origen alemany però que parlava un català de manual sostenia una estelada i explicava: "Jo estic aquí pels que van votar 'sí' i els que van votar 'no' a la consulta del 9N. Primer nosaltres hem de tenir clar el que volem i després Europa acceptarà el resultat".

"Aquest procés ja no el pararà ningú"

Els anhels per la independència, com a tota manifestació sobiranista dels darrers cinc anys, també s'han fet sentir a crits d'independència i amb l'única presència de banderes estelades. Només hi havia una senyera que, segons la dona que la sostenia, porta més de 20 anys al balcó de casa seva. "Ara el moment va més d'estelades", deia la seva companya de feina.



Entre converses, un grup d'adults de Lleida raonava que trobaven a faltar el suport de "partits cabdals" com els socialistes en aquest tipus de causes. "Els representants d'aquest poble han perdut el nord", continuaven. I es que, com també defensen les entitats independentistes, creuen que la lluita "és transversal" i no va en funció d'ideologies. Dues voluntàries de l'ANC han volgut deixar clar al diari que ningú ha finançat el trasllat dels assistents i que totes les persones s'han costejat els autocars. "És la voluntat d'un poble. Aquest procés ja no el pararà ningú", han defensat.



La gran urna disposada per les entitats al mig del passeig no ha parat de rebre els vots de totes les persones que van votar el 9N i que avui, de manera simbòlica i amb les mateixes paperetes utilitzades aquella data, han tornat a votar com a mostra de suport als polítics que en aquells moments es trobaven en judici. "Esperem que la propera vegada sigui la definitiva", han expressat dues dones que acabaven de llançar la seva segona papereta però qui sap si serà l'última.