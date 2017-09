Catalunya camina cap a la vaga general després de l'u d'octubre, com a resposta a la repressió del referèndum des de l'Estat. Amb l'incògnita de quin seria el grau de seguiment. Una aturada que es convoca, d'entrada, sense el suport dels sindicats majoritaris ni de les grans entitats sobiranistes. I que sembla molt lligada als esdeveniments que puguin ocórrer des d'ara fins al diumenge.



La plenària de CGT Catalunya va aprovar dimarts al vespre convocar vaga general a partir del 3 d'octubre. Els afiliats validaven així el preavís de vaga que va presentar el sindicat el passat dia 21. La convocatòria s'afegeix a la que ja havien fet altres sindicats, com ara la Intersindical-CSC (del 3 al 9 d'octubre), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) o la CNT-AIT, i des de partits com la CUP també hi donen suport.

Manifestació durant la vaga de 2010 / ARXIU

Els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT i les principals entitats independentistes, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, però, han esquivat posicionar-s'hi, i només han anunciat que "no descarten" convocar "mobilitzacions". Alhora que han supeditat qualsevol acció de resposta als esdeveniments dels propers dies.

El posicionament l'han fet aquest dimecres al migdia, en la presentació de la Taula per la Democràcia, que agrupa l'ANC, Òmnium, CCOO i UGT de Catalunya, Unió de Pagesos, l'Associació Catalana d’Universitats Públiques, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya i d'altres entitats de la societat civil. La taula pretén "donar una resposta unitària i coordinada en defensa de les institucions catalanes" davant la "vulneració" de drets que consideren que ha produït la repressió del referèndum per part de l'Estat, i ha presentat un manifest en què els firmants es comprometen a "respondre de manera coordinada i continuada" davant qualsevol actuació que "conculqui els drets fonamentals", com les que ja "s'estan produint per part del Govern i els organismes de l'Estat".

Document de mínims

Les entitats signants també precisen que aquestes accions de resposta es durien a terme "de forma pacífica i consensuada". El text crida també a la societat catalana a "respondre d'una manera pacífica" en defensa de "les institucions i els drets fonamentals", i insta les institucions europees a "vetllar" perquè els "problemes polítics" tinguin una resposta "política i no repressiva".



El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, que ha actuat com a portaveu de la taula, ha precisat que aquesta pretén donar una resposta "unitària i de país", evitant així que les entitats marxin cada una "pel seu costat". En aquest sentit, cal entendre el manifest presentat avui com un document de mínims. Com ja ha deixat clar el propi Caball, quan ha destacat que, tot i que amb diferents "matisos", totes les entitats comparteixen el contingut del manifest, i que arribar a aquest consens ja és una fita "important". Caball també ha deixat clar que "de moment" no hi ha cap acció concreta prevista, i que tot dependrà dels esdeveniments dels propers dies, i de si "creiem que es trenquen llibertats".

Aquest posicionament tanca la porta, al menys de moment, a la possibilitat d'una gran vaga general a Catalunya després de l'1-O, un cop els sindicats majoritaris s'hi han posat de perfil, i després que l'ANC i Òmnium hagin optat per buscar la fotografia unitària.



De fet, els darrers dies, tant CCOO com UGT ja s'havien mostrat més que reticents davant la idea d'una aturada general. Cap de les dues centrals va assistir la setmana passada a una reunió exploratòria sobre una possible vaga general, on sí que hi van participar els sindicats minoritaris, les entitats sobiranistes i representants de partits com ERC, Catalunya en Comú, Podem i la CUP. I els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ja s'havien mostrat escèptics davant l'idea d'una vaga general.

La CUP veu que "anem a la vaga"

Més clar ho tenen a la CUP. La diputada de la formació Anna Gabriel va cloure la setmana passada l'acte central del seu partit de la campanya del referèndum assegurant que "anem a una vaga general el 3 d'octubre". La pròpia Gabriel, en una entrevista a 'El Temps' aquest dilluns, assegurava que "sobren els motius" per a una aturada general després de l'1-O, i que qui no se sentís "còmode" amb una vaga contra la repressió del referèndum, podria perfectament protestar per les "retallades" i "l'austericidi".

Manifestació sindical a Barcelona / ARXIU

De fet, aquesta és la via elegida per la CGT, que explica que crida a la vaga en resposta a "una realitat insuportable construïda a base de llibertats i drets civils trepitjats, precarietat salvatge, repressió normalitzada a les empreses, al carrer, atacs a la llibertat d’expressió sindical o d’altra mena, en un estat autoritari que és on més han retrocedit els salaris de tot Europa", sense mencionar explícitament ni el referèndum ni les actuacions de l'Estat per impedir-lo. No s'ha d'oblidar, però, que la llei prohibeix convocar vagues per "motius polítics", o amb "qualsevol altra finalitat aliena a l'interès professional dels treballadors afectats", per la qual cosa, formalment, la convocatòria ha d'al·ludir a qüestions estrictament laborals.

Siguin quins siguin els motius formals, és evident que una vaga general després de l'1-O tindrà un evident significat polític. En qualsevol dels escenaris. Si l'Estat ha pogut finalment impedir el referèndum -o dificultar-lo extraordinàriament-, amb tota seguretat serviria com a protesta contra aquestes actuacions. Però també, i depenent de com es desenvolupi la jornada, es pot emprar per defensar el resultat de l'1-O. En aquest sentit, cal recordar com el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ja va deixar anar el 2013 -quan encara no era al Govern- la idea d'"aturar l'economia espanyola una setmana" com a mesura de pressió a l'Estat. Junqueras, no obstant, va matisar posteriorment que no estava proposant una vaga general.



A més de partits i sindicats, també des de les aules s'ha cridat a la mobilització. Diversos sindicats i associacions d'estudiants -com ara SEPC o AJEC, entre d'altres- han cridat a la vaga ja abans del referèndum, dijous i divendres. Mentrestant, l'edifici històric de la UB, ocupat per estudiants des del divendres, s'ha convertit en escenari d'una reivindicació permanent, que ja s'ha batejat com a "caputxinada 2017".