El PSOE ha registrat aquest mateix divendres al matí la moció de censura contra Mariano Rajoy al Congrés. Els terminis reglamentaris, d'aquesta manera, comencen ja a córrer.



Tal com va avançar dijous Público, després d'hores d'intens debat, la direcció federal del PSOE va decidir fer el pas i presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy després de la sentència del cas Gürtel, que condemna el PP i diversos dels seus dirigents pel finançament il·legal del partit.

Sánchez ha reunit avui l'Executiva Federal a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid. La moció ha estat registrada al Congrés abans que el secretari general del PSOE n'informi la cúpula del partit durant la trobada, l'inici de la qual es va fixar a les 11 hores.



La reunió, en realitat, és pràcticament de tràmit, ja que la majoria dels membres de l'Executiva Federal, així com diversos barons del PSOE, van apostar des del principi per fer el pas i no limitar-se a la crítica al Govern de Rajoy.

Ahir dijous, el debat va ser molt intens al PSOE. Tot just conèixer-se la sentència de la Gürtel, Sánchez es va reunir a la quarta planta de Ferraz amb el seu grup de fidels. Hi eren la vicesecretària general, Adriana Lastra; la portaveu parlamentària, Margarita Robles; el secretari de Relacions Institucionals, Alfonso Gómez de Celis; el cap de Gabinet, Juanma Serrano; el responsable de Coordinació Territorial de l'Executiva, Santos Cerdán, i l'assessor Iván Redondo, entre d'altres.



Alguns pensaven que era el moment de donar el pas, mentre que d'altres mostraven més dubtes, analitzant els avantatges i els problemes que comportaria. La por més estesa era el cost que podia suposar internament i externament obtenir el suport dels independentistes per fer fora Rajoy, cosa que podria ser una arma de desgast polític en mans del mateix PP i, sobretot, de Ciutadans.

"Ara o mai", van pensar altres dirigents, conscients que part de l'electorat d'esquerres no li perdonaria que no intentessin desallotjar Rajoy del poder després de la sentència. Sánchez va escoltar i va consultar per telèfon d'altres dirigents del partit, fins que va decidir reunir avui la seva Executiva Federal per escoltar les seves opinions i comunicar-los la decisió final de presentar la moció de censura.



Aquesta decisió no necessita passar per la ratificació del Comitè Federal (el màxim òrgan del partit entre congressos), encara que les fonts consultades sostenen que, de reunir-se, la moció de censura rebria igualment el suport majoritari dels dirigents socialistes.

Podemos hi dóna suport, però què farà Ciutadans?

La moció l'havia reclamada el dia anterior el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ja havia avançat que hi donaria suport. Iglesias va denunciar que la sentència del cas Gürtel és una prova que hi ha "un partit delinqüent" als comandaments del Govern central, cosa que no es pot permetre cap democràcia. La portaveu parlamentària, Irene Montero, ha insistit avui que és "urgent fer fora Rajoy".



Amb el suport de Podemos a la moció, totes les mirades estan posades ara en Ciutadans. El seu president, Albert Rivera, va anunciar ahir que el seu partit "avaluarà" el què farà la resta de la legislatura i la seva relació amb el Govern. "Hi ha un abans i un després" de la sentència judicial, va afegir.

[HI haurà ampliació]