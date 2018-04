La Model s'omple d'activitats contra la censura a rapers i artistes 

La presó de la Model ha acollit la presentació de la Setmana de la Llibertat d’Expressió, organitzada per la plataforma No Callarem, per denunciar la censura i donar suport als artistes represaliats recentment. Durant la setmana del dilluns 9 d’abril fins al diumenge 15, aquesta agrupació d’entitats i moviments socials celebrarà tot tipus d’activitats culturals, tallers i debats a l’antiga institució penitenciària per donar visibilitat a aquests casos i recaptar diners.



El raper Pablo Hassel, condemnat a un total de cinc anys de presó per enaltiment al terrorisme, ha agraït el suport rebut i ha denunciat l’increment de la repressió a l’Estat espanyol: “La llibertat d’expressió no està en risc. En el moment en que no pots criticar la monarquia, l’església o la policia tranquil és que no hi ha llibertat d’expressió”. També ha parlat l’excantant del grup Insurgencia, Elgio, condemnat a dos anys de presó també per enaltiment del terrorisme: “Vull dirigir-me a aquells que estan asseguts als tribunals, a aquells feixistes, que vegin a tota aquesta gent, que no retrocedirem, no ens callarem”.

No Callarem, que aplega més de 50 entitats i moviments socials relacionats amb el món de la cultura, es va presentar el mes de març com a resposta a les recents condemnes a presó dels rapers Valtonyc i Hasel. La portaveu de la plataforma, Mar Merino, ha anunciat que les activitats es faran a La Model per la seva simbologia per la ciutat i als seus voltants, als carrers d’Entença i Rosselló.



Cultura i debat a La Model

La Setmana per la Lliberat d’Expressió es dividirà en dos blocs d’esdeveniments a l’interior de La Model durant la setmana i a l’exterior durant el cap de setmana del 14 i 15 d’abril. El pròxim dimecres se celebraran activitats artístiques relacionades amb el moviment, l’activisme o la dansa, entre d’altres, amb les actuacions de Maria Arnal, Societat Dr. Alonso i Insectotròpics. També s’hi faran xerrades amb les activistes Brigitte Vasallo i Laura Benítez. Dijous 12 la presó acollirà un recital de la pianista Clara Peya, espectacle de titelles, i el rap de Valtonyc, a més de debats sobre les “veus afectades” per la censura i experiències de moviments socials contra aquesta.



Divendres 13 la música prendrà el protagonisme amb els “concerts empresonats” i les actuacions de Gemma Humet, Cesk Freixas o Émbolo, organitzat pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya i No Callarem. El cap de setmana l’activitat surt als carrers Rosselló i Entença. Dissabte 14 se celebraran diversos debats contra la censura a la premsa, a la literatura i a la impressió amb l’activista irlandès Bill Shypsey, l’advocat britànic Ben Emmerson – defensor de la querella interposada pel president cesat Carles Puigdemont a l’ONU –, el portaveu d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i l’activista i parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet.



Diumenge 15 es clourà la Setmana per la Llibertat d’Expressió amb una “fira popular contra la censura” sota el hashtag #EnvoltemLaModel. Els carrers s’ompliran de teatre, espectacles, poesia, la Fira Literal i una arrossada. A més, el raper Pau Llonch ha anunciat que el proper dilluns 9 una quinzena d’artistes presentaran una cançó que aplega els versos de Valtonyc, Hasel i Elgio, pels quals han sigut condemnats: “Si ells estan disposats a defensar-se, nosaltres també estem disposades a afrontar-ho amb tota valentia i assumir el mateix discurs. Si aneu a per ells també aneu contra nosaltres”.