El monestir de Montserrat ha tornat a aparèixer no només com el referent o símbol que sempre ha estat en defensa de la llengua i la cultura catalanes, sinó també com a institució amb audiència i autoritat moral suficient per reclamar que les governants respectin els drets polítics i socials elementals de les persones.



Un monjo de l'Abadia, Sergi d'Assís Gelpi, ha sintonitzat en la seva l'homilia d'aquest diumenge amb la percepció que existeix actualment a bona part de la societat catalana sobre l'existència d'una preocupant ofensiva del govern espanyol contra les llibertats polítiques a Catalunya.

El monjo ha enllaçat el missatge d'un passatge dels Evangelis sobre els que arriben a última hora a treballar amb els drets de les persones migrants a rebre acollida civilitzada a societats com la catalana.

Un nou país

"S'està parlant de fer un nou país, però quin país?", s'ha preguntat. "A la a llum d'aquest evangeli jo diria, Catalunya serà integradora o no serà. En un context tan plural, amb gent vinguda de tants llocs, tenim aquest repte: saber integrar a tots aquests nouvinguts, de manera que sense perdre la seva identitat d'origen, també se sentin plenament del nostre país". "I això en certes zones pot ser difícil, a causa de la gran multitud de persones nouvingudes, però no és impossible. Alguns països ho han aconseguit".

"La que està caient aquests dies"

Però immediatament després d'aquesta referència més o menys indirecta a l'incompliment dels compromisos en matèria d'acollida de persones obligades a deixar els seus països, ha entrat a predicar amb tota claredat sobre "la que està caient aquests dies". "No podem ni hem de mirar cap a una altra banda, ni ens podem deixar arrossegar per la postveritat que tergiversa la realitat", ha advertit.

'Es prohibeix un dret tan senzill com el de ser consultats'

"Hem vist com s'han amenaçat, i en alguns casos fins vulnerat, drets fonamentals. El dret de reunió, la llibertat d'expressió. Es prohibeix un dret tan senzill com el de ser consultats, S'han menystingut les institucions del nostre poble, i menys tenir les institucions vol dir menystenir els ciutadans que representen", ha denunciat el monjo Sergi d'Assís.

'S'han menystingut les institucions del nostre poble'

"Hem de dir 'No' a la repressió i 'Sí' a la llibertat i al respecte dels drets més elementals, i si algú té dubtes, que agafi la declaració universal dels Drets Humans, per exemple article 19 sobre la llibertat d'expressió. Que Déu ens ajudi a saber afrontar aquests dies, sempre amb esperit pacífic i també a estar en el lloc que ens correspon en aquest moment de la nostra història".



Després de l'"així sigui" ritual s'ha fet un silenci dins l'església. Silenci d'alguns segons i a continuació els assistents a la missa han aplaudit llargament aquestes paraules.