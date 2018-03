Mor el científic Jorge Wagensberg

El científic Jorge Wagensberg, que va ser el creador del Cosmocaixa i que actualment era el director artístic del projecte del Museu Hermitage a Barcelona, ha mort aquest dissabte als 69 anys d'edat.



Els seus companys en el projecte de l'Hermitage Barcelona han expressat el seu "profund dolor" per la pèrdua d'aquest catedràtic en Física, que va fer de la divulgació científica la seva passió.



En una piulada a la xarxa han recordat amb un dels aforismes que Wagensberg va difondre: una breu reflexió sobre la mort.

“La muerte es la más sorprendente de las noticias previsibles”

Jorge Wagensberg pic.twitter.com/bw2hnESanm — Hermitage Barcelona (@HermitageBcn) 3 de març de 2018

El seu nebot, Ruben Wagensberg, diputat al Parlament de Catalunya per ERC i impulsor de la campanya "Volem acollir", també l'ha recordat amb una cita dels seus escrits.

“Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución.”

Jorge Wagensberg (1948-2018)



La teva saviesa serà eterna. — Ruben Wagensberg (@wagensberg) 3 de març de 2018

Nascut a Barcelona en 1948, Wagensberg ha mort durant la tarda d'aquest dissabte al seu domicili particular a Barcelona.



Jorge Wagensberg Lubinski va estudiar Física i es va doctorar en aquesta especialitat científica a la Universitat de Barcelona.

En una de les seves darreres aportacions, publicades en forma de conversa amb Joan Martínez Alier, el científic advertia sobre un possible desastre a escala global i es pronunciava a favor d'una constitució planetària, una nova "declaració dels drets humans dels pobles que parli dels recursos naturals, que parli de les emissions, i que parli també del sistema polític".

Compromès amb la divulgació científica, en 1991 va acceptar la direcció del Museu de la Ciència de Barcelona, que seria l'embrió d'un dels centres més innovadors del món, l'actual Cosmocaixa.



El projecte de l'Hermitage Barcelona, impulsat per Ujo Pallarés i Valery Yaroslavskiy, li va oferir en 2013 la direcció del futur museu.

Des de llavors, Wagensberg havia col·laborat intensament a definir i projectar com havia de ser la seu de l'Hermitage a Barcelona i havia treballat per elaborar una proposta museogràfica orientada a fusionar art i ciència, com una gran àgora que fos un punt de trobada per a l'estímul del coneixement.



Les persones que durant els últims anys han treballat amb ell l'han definit com "una persona sàvia i generosa" i "una figura cabdal".