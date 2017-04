L'exministra de Defensa Carme Chacón ha mort aquest diumenge. La dirigent socialista ha estat trobada a casa seva a Madrid per personal sanitari, que només ha pogut certificar la seva mort. Les primeres informacions assenyalen com a causa de la mort una cardiopatia congènita que patia. Tenia 46 anys.

Ella mateixa havia explicat en diferents actes i congressos mèdics la malaltia coneguda amb el nom de "cor al revés" que li van diagnosticar quan era petita, la qual cosa, deia, no li impedia dur "una vida totalment normal"

Chacón, membre de l'executiva del PSOE i militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), des del 1994. Entre els anys 1999 i 2003 va ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i primera tinent d'alcalde. En el 2000 va entrar en l'Executiva Nacional del PSC i va ser diputada per Barcelona de 2000 a 2004.



En aquest mateix període va ser secretària d'Educació, Universitat, Cultura i Investigació del PSOE.



De 2003 a 2004 va ser portaveu del PSOE. A partir d'aquest any va ocupar també la vicepresidència primera del Congrés dels Diputats fins el 2007 i la secretaria de Cultura del PSOE fins el 2008.



L'aleshores president del govern José Luis Rodríguez Zapatero la va nomenar ministra de l'Habitatge en el 2007, càrrec que va ocupar fins el 2008, quan va ser nomenada ministra de Defensa, passant a ser la primera dona al capdavant d'aquesta cartera.



En el 38è Congrés del PSOE, celebrat el 2012, es va presentar com a candidata a la secretaria general del PSOE davant Alfredo Pérez Rubalcaba, davant el qual va perdre per 22 vots.



Entre 2013 i 2014 es va traslladar a Miami per impartir classes a la Universitat Miami Dade College i durant el congrés extraordinari del PSOE celebrat al juliol de 2014, en què Pedro Sánchez va ser ratificat com a líder de la formació, va ser elegida secretària de Relacions Internacionals.



Va ser cap de llista del PSC a les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, va aconseguir l'acta de diputada.



Carme Chacón va renunciar a entrar en les llistes electorals dels comicis del 26 de juny de 2016 i va abandonar l'acta de diputada. Es va incorporar a un bufet d'advocats a Madrid.



Va ser una dels 17 membres de l'Executiva Federal del partit que van dimitir per provocar la sortida del secretari general Pedro Sánchez, que finalment va renunciar l'1 d'octubre del 2016.



Dirigents de tots els partits polítics han expressat la seva sorpresa i el seu condol per la inesperada mort de l'ex-ministra.