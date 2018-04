"Denunciem els intents de criminalització, sigui de la premsa o de la fiscalia". Així s'han manifestat els Comités de Defensa de la República (CDR) després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi anunciat "investigacions penals de tot tipus" contra els propis CDR. Una resposta que ha ràpidament estat secundada des de les formacions independentistes.

"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos", afirma un comunicat publicat al compte oficial de Twitter dels CDR, que denuncia una "campanya orquestrada" per "legitimar la repressió" per part de l'Estat. Aquest posicionament arriba no només després de l'anunci de la Fiscalia, sinó també en un moment en què s'ha generalitzat, per part del Govern central i els partits que s'oposen a la independència de Catalunya, el relat sobre una suposada violència del procés sobiranista, apuntant sobretot als CDR.

"Els mitjans i als partits polítics del règim no tenen miraments a inventar una suposada 'kale borroka' que no existeix ni existirà", afirma també el comunicat, que reafirma el "pacifisme actiu" dels CDR com a mètode de protesta.

En aquestes acusacions als CDR també hi veu una "ofensiva mediàtica" ERC. L'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que les acusacions contra els CDR pretenen "criminalitzar una protesta que a alguns els agradarà més o menys, però que s'ha desenvolupat pacíficament". A la vegada, Aragonès ha interpretat que aquestes acusacions pretenen "blanquejar retrospectivament tota una instrucció per delicte de rebel·lió", en referència a la causa contra més d'una vintena de dirigents sobiranistes al Tribunal Suprem.



En una línia semblant s'ha manifestat el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, que ha considerat "absolutament fora de lloc" comparar les protestes al carrer a Catalunya amb la kale borroka. "El que ha caracteritzat el moviment sobiranista català és la seva voluntat pacifista", ha recordat.



"El que volen és construir un relat de violència perquè la Fiscalia i el Tribunal Suprem puguin actuar amb total impunitat", ha assegurat també aquest dilluns la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, entrevista a La Xarxa. "Els CDR són un moviment popular", ha afegit Sànchez, que creu que "titllar-los de kale borroka" té només com a objectiu permetre que "la Fiscalia hi vegi actes de violència".

El ministeri cessa la directora de l'ISPC

Els CDR, ara en el punt de mira de la Fiscalia i dels partits que van defensar l'aplicació del 155, es van desenvolupar -amb la denominació de Comitès de Defensa del Referèndum- per a la preparació del referèndum de l'1 d'octubre, i van tenir un paper destacat en l'organització de la resistència passiva als col·legis electorals durant la jornada. I justament aquest dimarts s'ha produït una destitució en relació a l'1-O, i en aplicació del 155: la de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Annabel Alonso, que ha estat cessada pel Ministeri de l'Interior poques hores després que El Español publiqués que va usar el seu vehicle particular per transportar urnes als centres de votació l'1-O.