Joan Coma reivindica a l'Audiència Nacional la desobediència civil com a "instrument de canvi" 

MADRID.- El regidor de Capgirem Vic Joan Coma ha declarat aquest dimecres al matí davant el jutge de l'Audiència Nacional espanyol Ismael Moreno. En la compareixença, que s'ha allargat al voltant d'una hora, Coma ha reiterat la seva defensa de la desobediència civil no violenta "com un instrument de canvi i generador de justícia", segons ha explicat el seu advocat, el diputat de la CUP Benet Salellas. Coma ha sortit de l'Audiència Nacional poc després de les 13h i ha quedat en llibertat amb càrrecs. El magistrat li ha retirat el passaport, tal com havia sol·licitat la Fiscalia.



El regidor independentista també ha justificat la seva negativa a comparèixer a declarar el passat octubre -la raó que va provocar que dimarts al matí el detinguessin agents dels Mossos d'Esquadra-, amb l'argument que no entenia perquè se'l citava judicialment i ha dit que "no reconeix els tribunals espanyols ni els francesos", ha dit Salellas.



Coma està acusat d'un possible delicte d'incitació a la sedició arran d'una intervenció que va fer a un ple municipal en defensa de la desobediència com a eina imprescindible per assolir la ruptura de Catalunya amb l'Estat espanyol. S'ha convertit en el primer càrrec electe investigat per aquest delicte en quatre dècades. El procés judicial que l'ha portat a l'Audiència Nacional va començar a causa d'una denúncia del regidor ultradretà Josep Anglada.









Al voltant d'una setantena de persones s'han concentrat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional mentre Coma declarava. Bona part eren membres del Moviment 30/03, el col·lectiu de solidaritat creat en suport al regidor investigat, però també hi ha havia càrrecs electes de la CUP, ERC i del PDCat. El senador d'ERC Bernat Picornell ha destacat que l'arrest de Coma és un "pas més" en la lluita de l'Estat per judicializar el procés català. "Estem amb la llibertat, amb la democràcia i per això hem vingut aquí a acompanyar-li", ha indicat.



"Això no aturarà al poble català, seguirem donant el nostre suport al que ens uneix, que és el referèndum de 2017", ha defensat el sotssecretari general d'ERC, Isaac Peraire

Delictes del codi franquista

Benet Salellas ha indicat que l'acte del magistrat imputa al regidor delictes contra la forma de Govern recollits al Codi Penal de 1973 i que van ser derogats. "Podem afirmar sens dubte que la llei que es vol aplicar avui i que ha servit per privar de llibertat a Joan Coma és franquista", ha precisat i ha defensat que el regidor de Capgirem Vic va exercir els seus drets democràtics mínims, parlant en un Ple del que ell va voler. "Es tracta de la defensa del propi règim democràtic en el seu conjunt", ha afegit Salellas.



Secundat per representants dels partits i associacions independentistes, Coma va defensar fa dos mesos la seva decisió de desoir la crida del jutge i va destacar que tenia la consciència tranquil·la. "Si ens persegueixen per les nostres idees polítiques, no hem d'anar-hi", va destacar. El regidor va demanar llavors que si era detingut, no hi hagués cap mena de violència ni d'insults cap als policies. "Ens defensarem sempre amb la paraula i per mitjans pacífics", va assegurar.



Coma no va atendre la citació que es va produir a instàncies de la Fiscalia que, en un escrit presentat al jutge Moreno assenyalava que de la documentació remesa pels Mossos sobre el succeït en el Ple municipal investigat es dedueixen "indicis de criminalitat" en la conducta del regidor, per la qual cosa procedeix rebre-li declaració en concepte d'investigat.



A més de cridar a la desobediència a les resolucions del Tribunal Constitucional, Joan Coma va realitzar uns pronunciaments a favor de la independència que, per al fiscal, "de cap manera poden qualificar-se com a espontanis o individuals" i que compleixen els requisits del delicte de sedició.