Multitudinari suport a Mas, Ortega i Rigau a les portes del TSJC

BARCELONA. Desenes de milers de persones han acompanyat l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau fins a les portes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC), on han entrat a les 9.26 hores del matí d'aquest dilluns, gairebé mitja hora més tard de l'hora prevista.



Tots tres encausats han sortit de la Generalitat a les 8.20 hores acompanyats per un centenar de càrrecs electes, com Joan Tardà, Anna Simó (ERC), Marta Pascal, Jordi Turull (PDeCAT), Lluís Rabell, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), David Fernàndez, Lluc Salellas (CUP) i els eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC).acompanyats pel Govern, altres càrrecs electes i milers de catalans.



El judici ha començat poc abans de les 10 h a la sala de vistes del TSJC. S'enfronten a una possible pena d'inhabilitació de fins a deu anys per exercir càrrecs públics per presumptament articular una estratègia "de desafiament complet i efectiu" a la suspensió de la consulta per part del TC, segons la Fiscalia.



'Ni un pas enrere', crida la multitud que els acompanya

Mas, Ortega i Rigau s'han adreçat a la seu del TSJC pel carrer Jaume I i Argenteria i al Fossar de les Moreres, plaça emblemàtica de l'independentisme català, s'han aturat amb la seva comitiva per cantar l'himne de Catalunya, Els Segadors.



A les portes del TSJC els esperaven desenes de milers de persones que els han rebut amb el càntics i crits com 'Ni un pas enrere', 'Independència', 'No esteu sols', 'Tots som 9N' i 'Fora la justícia espanyola'.

Agraïment de Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agraït als concentrats davant del TSJC pel judici sobre el 9N perquè han donat suport "als quals van ser fidels" a la democràcia, informa Europa Press.



En diversos apunts en xarxes socials ha qualificat d'error molt greu la decisió de seure a la banqueta a representants de la Generalitat "per haver fomentat la democràcia".



Ha advertit que la democràcia no s'atura davant aquest judici, sinó que "s'obre camí per sobre dels obstacles", i ha desitjat sort i força per als acusats: l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.