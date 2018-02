La dotzena edició del Mobile World Congress, la principal fira de telefonia mòbil, que s'ha inaugurat aquest dilluns a Barcelona, porta importats novetats. Més enllà de les circumstàncies polítiques, l'endemà que una sonora protesta rebés el rei Felip VI en la seva arribada al sopar de recepció del congrés, la fira ha arrencat amb importants novetats de les principals marques del mercat. I amb previsions que l'esdeveniment torni a moure xifres milionàries.

Una de les principals atraccions en el primer dia del MWC ha estat el darrer model estrella de Samsung, el seu Galaxy S9, acompanyat de la seva versió vitaminada, l'S9+. Els dos models, equipats amb sistema Android, destaquen especialment per la seva càmera, amb diafragma d'obertura variable (amb teleobjectiu, en el cas del Galaxy S9+). Aquesta és una prestació normal en una càmera fotogràfica, però rarament vista en un smartphone.



El nou Galaxy incorpora a més altaveus estèreo, pantalla de 5,8 i 6,2 polzades, i una prestació lúdica que pot atraure determinats usuaris: la capacitat de generar emojis personalitzats a partir de fotografies.

També ha despertat expectació l'enèsim retorn de Nokia. La companyia d'origen finlandès, líder del mercat en els anys 90, que va perdre la seva posició de privilegi amb l'auge dels terminals intel·ligents i va entrar en franca decadència després d'una fracassada absorció per part de Microsoft, torna amb nous models, ara en mans d'antics directius de la marca. Nokia presenta al saló quatre nous models equipats amb Android, tant de gamma mitjana-baixa i preus assequibles -un sector especialment treballat per la marca- com una nova aposta: el Nokia 8 Sirocco, amb l'objectiu de competir amb Samsung, Apple i els altres líders del segment dels smartphones d'altes prestacions.



Tot i això, la novetat més comentada de Nokia ha estat un retorn al passat. Una reedició del mític 8110 -el de la pel·lícula Matrix, per entendre'ns-, amb 4G i una versió reduïda d'Android que permet utilitzar versions reduïdes d'algunes apps, com ara Facebook, Twitter o Google Maps. Encara no està disponible Whatsapp, però la marca assegura que hi estan treballant. Tot plegat, a un preu popular, de 79 euros.

La revolució del 5G

Més enllà de les novetats de les marques, la gran estrella del MWC 2018 és una nova tecnologia: el 5G, cridat a substituir l'actual 4G, amb velocitats superiors que els experts consideren que serà decisiva per a la transició a la llargament anunciada revolució de l'internet de les coses.



Aquesta nova tecnologia ha estat declarada com d'interès estratègic per la UE, i es preveu que la ciutat de Barcelona jugui un paper cabdal en el seu desplegament: la Fundació Mobile World Capital, amb seu a la capital catalana, vol convertir l'àrea metropolitana en camp de proves on la indútria pugui experimentar amb aquesta nova tecnologia. De fet, la primera trucada per xarxes 5G es va dur a terme la setmana passada, entre Castelldefels i Madrid, amb la col·laboració de Vodafone i Huawei.

Més enllà de les novetats tecnològiques, la fira continua amb xifres espectaculars. En l'edició d'aquest any s'espera repetir els 108.000 assistents de l'any anterior, així com l'impacte directe de 471 milions en l'economia local, segons dades de l'organització. Un impacte del qual, com en altres anys, se'n beneficiaran especialment els sectors de l'hoteleria, la restauració i l'oci. Això sí, amb increment de l'ocupació estrictament temporal, i principalment en llocs de baixa qualificació, segons han assenyalat repetidament els crítics amb el saló.