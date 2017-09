"La situació no ens deixa més remei que autoproclamar-nos representants de l'Estat a Catalunya". És una de les frases del comunicat oficial de No te metas en política, show dels humoristes Facu Díaz i Miguel Maldonado, que han decidit començar la segona temporada amb una funció gratuita al Teatre Victòria de Barcelona. "Portavem temps pensant a fer una funció a Catalunya i el que va passar dimecres va ser el detonant", diu Facu Díaz. No en va, una de els conclussions del seu comunicat oficial és "ens heu fet tornar".

Maldonado: "Nosaltres volem que es pugui votar i anem a expresar-ho com sabem fer-ho, que és fent 'el gamba'"

La tarda d'aquest divendres es podran aconseguir més entrades per l'espectacle de dimarts. Dijous es van treure 800 i es van esgotar en 50 minuts, fet que Maldonado atribueix a que son gratis. Però en total seran 1.200 butaques. La funció tindrà el format habitual de No Te Metas en Política però com a tema principal tindrà Catalunya. "La funció va sobre Catalunya i amb la curiosa relació amb altres llocs, Miguel és murcià i jo soc nascut a l'Uruguai així que hi ha molta matèria per tocar", diu Facu Díaz.



Serà una única funció, ja que els humoristes encara no han començat temporada a Madrid. "És un show especial del referèndum, ho fem perquè és la moguda política més important de l'any i, ja que ens dediquem a això, no podíem quedar-nos sense fer res", diu Miguel Maldonado, que afegeix: "És una salvatjada el que està fent l'estat espanyol, nosaltres volem que es pugui votar i anem a expresar-ho com sabem fer-ho, que és fent 'el gamba'".



"Nosaltres anem a dir que a Espanya també hi ha gent que ho faria diferent"

I perquè l'humor no té fronteres, Díaz i Maldonado, segons declaren al seu comunicat oficial, volen "trobar una sortiuda democràtica a la greu situació que es travessa a pocs dies de l'1 d'octubre", i venen amb ganes. S'autoproclamen representants de l'Estat a Catalunya perquè "el govern del PP ha quedat anul·lat com a interlocutor de l'Estat en la gestió del conflicte territorial a Catalunya".

Ambdós humoristes estàn indignats amb l'actitud de l'estat espanyol i fer la funció a Barcelona és una forma de posicionar-se. "Ja que l'estat espanyol ha decidit tirar pel camí de la repressió, nosaltres anem a dir que a Espanya també hi ha gent que ho faria diferent", diu Miguel. Segons Facu Díaz, "a la resta de l'estat molta gent no enten el que passa a Catalunya i hi ha mitjans que informen de manera que no te res a veure amb la realitat".

La setmana passada es va fer viral un tuit de Facu Díaz on mostrava els espectadors d'una funció seva a Granada cridant 'Independència!'. A Barcelona, Díaz i Maldonado tenen pensat fer cantar 'Yo soy español', si ho aconsegueixen o no està per veure. Miguel afageix que en un espectacle ideals per als catalans que vulguin veure un murcià rient de part de la història i les tradicions. Facu Díaz té clar que el 'show' pot generar controvèrsia: "Intentarem que no vingui la Guardia Civil".