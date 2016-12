El 'no' s'imposaria lleugerament en un referèndum d'independència, segons el CEO

Si avui se celebrés un referèndum sobre la independència de Catalunya, el no s'imposaria lleugerament. Si més no, aquesta és una de les conclusions de l'Enquesta sobre context polític que ha presentat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. L'estudi, realitzat el desembre, dóna al sí el 45,3% dels vots, mentre que el no s'eleva fins el 46,8%. Amb relació a l'anterior enquesta del CEO, publicada al novembre, el sí guanya dues dècimes, mentre que el no puja gairebé dos punts. La principal conclusió, més enllà de la igualtat entre les dues opcions i que a la pràctica es manté la situació d'empat tècnic, és que es redueix el nombre d'indecisos i cada cop hi ha més consultats que es mullen en una hipotètica consulta.



L'enquesta també pregunta sobre les preferències electorals i pronostica una victòria de Junts pel Sí (JxSí) en unes hipotètiques eleccions catalanes, malgrat que ara mateix no sembla possible la reedició de la coalició entre ERC i el PDECat. Amb tot, JxSí retrocedeix lleugerament en projecció d'escons -no en estimació de vot- i obtindria entre 59 i 61 diputats, amb el 37,6% dels sufragis. La CUP mantindria la forquilla d'entre sis i vuit escons de l'anterior baròmetre i tindria una estimació de vot del 6%. Això significa que per la banda baixa de la projecció, les forces independentistes podrien perdre la majoria al Parlament.







Ciutadans es mantindria com a segona força, amb entre 22 i 24 diputats, el que suposa un pas enrere respecte els 25 actuals, però una millora amb relació a l'anterior enquesta del CEO. La tercera força seria el PSC, amb 17-18 diputats, per davant de CSQEP, que en sumaria 14-15. El PP en sumaria entre 11 i 12.



Pel que fa a les eleccions estatals, hi hauria un gir, ja que ERC seria la força més votada i amb entre 12 i 14 escons passaria per davant d'En Comú Podem, que es quedaria amb entre 10 i 11. El PSC seria la tercera força més votada i sumaria set diputats, mentre que el PDECat rebria més vots però es mouria en una forquilla d'entre cinc i vuit escons al Congrés. Finalment, el PP en sumaria entre 4 i 6 i Ciutadans entre 3 i 5.