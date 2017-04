Tret de sortida a la creació del nou espai polític dels Comuns a Catalunya. Unes 2.000 persones inscrites, segons l'organització, participen a l'assemblea fundacional del nou partit d'esquerres català al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron de Barcelona, que no s'ha omplert ja que n'hi caben 3.400, però amb persones arribades de tots els territoris catalans.



El portaveu del nou espai, Xavier Domènech, ha declarat durant el matí als mitjans de comunicació que la presència de Podemos “és inesborrable” al nou subjecte polític, i ha avançat que el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, enviarà un missatge de suport al nou partit català. El secretari d'organització de Podemos, Pablo Echenique, també participarà presencialment a l'assemblea, tot i la retirada de la direcció catalana de Podem del procés de creació del nou espai. Domènech ha defensat que l'assemblea de constitució del nou partit “escriu una pàgina de la història de Catalunya”. “Avui esdevé una força política de país, per guanyar un nou model de país i per guanyar unes eleccions”, ha defensat.



El líder de consens del nou partit, en referència a la realitat nacional de Catalunya, ha declarat que el nou espai dóna cabuda a “gent independentista i federalista”. “Som forts en la nostra diversitat”, ha argumentat. Per això, ha defensat que “la construcció nacional” s'ha de fer “a partir d'aliances fraternes amb l'Estat”. Sobre el referèndum, ha recordat que les forces dels Comuns sempre han defensat la celebració d'un referèndum, però que no pot estar “condicionat” pel full de ruta independentista. “Nosaltres som els que estem treballant amb aliances internacionals i estatals per aconseguir el referèndum”, ha asseverat.

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i aspirant a la direcció del nou partit, Gerardo Pisarello, ha estat el primer en intervenir durant l'assemblea i ha demanat no reproduir els vicis del passat, per “no perdre mai la innocència” ni ser com els que governen sense pensar en la gent. “Som la gent que aixequem la veu contra els oligopolis”, ha defensat en referència a les iniciatives impulsades pels ajuntaments del canvi enfront a les grans empreses concessionàries de l'aigua i l'electricitat.



“Com podem dir que no ha canviat res a ciutats com Madrid, València, Càdís, Saragossa, Santiago de Compostel·la...”, ha declarat, i s'ha referit al nou espai com una “força política germana” de moltes altres ciutats de tot l'Estat Espanyol “que serà el malson del PP”. Després de la seva intervenció, han entrat al pavelló els líders del nou partit, Xavier Domènech i Ada Colau mentre sonava la canço portuguesa Grandola Vila Morena.

Descartades les mocions independentista i federalista



Al llarg del matí es voten presencialment tres punts que marcaran l'ideari polític del partit i que, per tant, definiran les polítiques públiques del nou espai polític. Aquest programa que avui es presenta és el resultat d'un document consensuat pel grup impulsor i participat amb aportacions de 2.010 persones durant els mesos de gener i febrer. L'ideari polític aposta per un nou model econòmic contra “l'ideal del creixement econòmic il·limitat”. També s'aposta per implementar de forma “immediata” la Renda Garantida de Ciutadania per arribar, com objectiu final, “a un model de Renda Bàsica Universal” on les persones “percebin ingressos bàsics simplement per la seva condició de ser persona”. I, el punt de més discrepància, atén a decidir la construcció nacional catalana, la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat i el model de fiscalitat catalana i europea.



Les posicions independentistes i federalistes han quedat descartades per àmplies majories durant l'assemblea. Per això, s'aposta per la posició del grup impulsor que defensa la creació a Catalunya d'una República que “vol compartir sobiranies” amb un Estat plurinacional i que, previsiblement, quedarà integrada en la ponència política. Elisenda Alamany, candidata a l'executiva del nou partit, ha defensat aquesta posició juntament amb Xavier Domènech i David Cid: “Volem construir la realitat nacional des de Catalunya, però articulada fraternalment amb la resta de l'Estat”. El nou partit, així doncs, aposta per decidir el futur de Catalunya però sense desvincular-se dels altres territoris de l'Estat.

Votació durant l'assemblea constituent dels Comuns. PÚBLIC

L'historiador Josep Fontana ha enviat una carta de suport a la creació del nou partit tot afirmant que, en comparació als objectius del PSUC, “emprendre avui un combat semblant és més difícil que fa 50 anys perquè s'amaga el propòsit de mantenir un sistema social injust que genera pobresa per la majoria”. “Si sou capaços d'abastir una força per a la gent”, deia la carta, “haureu creat una nova força a retornar esperances que ens havien fet perdre. Val la pena emprendre-la”.



Al llarg de la jornada, les persones assistents han pogut verificar la seva inscripció presencialment al pavelló. Amb això, ja són 9.200 les persones inscrites a l'espai Un País En Comú, de les que prop de 5.550 han emès el seu vot per decidir la nova direcció transitòria (executiva i coordinadora) que comandarà el nou espai en substitució del grup impulsor.

Àmplia presència de personalitats



Destaca la presència a l'assemblea de destacades personalitats de les esquerres catalanes i independentistes, com Miquel Iceta (PSC), Dolors Sabater (alcaldessa de Badalona), Joan Ignasi Elena (coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) o Jordi Sánchez (ANC). També dirigents de l'esquerra a nivell estatal i internacional, com Alberto Garzón (IU), Luis Facenda (Bloco d'Esquerda de Portugal), Xulio Ferreiro (En Marea), Pedro Santisteve (alcalde de Saragossa). Participen, a més a més, representants de la societat civil, com Joan Caball, de la Unió de Pagesos de Catalunya, Yayo Herrero d'Ecologistes en Acció, o els sindicalistes Joan Carles Gallego (CC.OO.) i Camil Ros (UGT).