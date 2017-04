El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, com ha avançat Públic, ha participat en l'assemblea fundacional del nou subjecte polític català, conegut fins ara sota la denominació dels "Comuns", a través d'un missatge audiovisual en què ha assegurat que, després de moltes experiències polítiques compartides, Podemos seguirà recolzant un espai on participen les forces dels Comuns: “Hem caminat junts, hem demostrat que podem guanyar i seguirem caminant junts”. “A Catalunya i Espanya hem treballat a favor d'un procés constituent. Això s'escriu en tres paraules: En Comú Podem”, ha dit. D'aquesta manera, i amb la presència a l'assemblea de Pablo Echenique, Podemos ha decidit donar suport al nou espai tot i que la direcció catalana de la formació morada va decidir no participar en l'assemblea fundacional. El suport de Podemos, que fins ara no estava confirmat, ha estat tan explícit que deixa la direcció de Podem Catalunya entre les cordes per prendre posició sobre quina serà la relació amb el nou espai.



Poc després de ls 18 hores, ha entrat al recinte i s'ha situat entre els convidats el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, mentre els assistents a l'assemblea corejaven la clàssica consigna de "Sí se puede" i el crit en favor de la "unitat".

Echenique en defensa de la unitat Comuns-Podem

“No ens queda una altra opció que allò que heu cridat”, ha dit Echenique. “Hem d'entendre que la diversitat és compatible amb la unitat. Hem d'entendre que en aquest espai entra gent que porta batallant 30 anys i gent que portem una estona”, ha argumentat. “Hem de conviure en un mateix espai diferents tradicions que compartim els mateixos objectius perquè la societat que representem és igual o més diversa”, ha continuat. I, amb l'esperança de què Podem formi part del nou partit, ha declarat: “Encara ens queden passos per fer, falten peces per arribar. Continuarem treballant per aquesta unitat, com a condició indespensable per guanyar”.



Segons ha pogut saber Públic, el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, es trobava aquest dissabte dinant amb la seva companya, la diputada d'En Comú Podem Marta Sibina, a la mateixa zona del poliesportiu on s'ha reunit l'assemblea, però no s'ha acostat al recinte.

El coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha fet una defensa de l'unitat de les esquerres a l'assemblea fundacional del nou partit: “No hi ha més alternativa que l'unitat per transformar”. “Molts caps pensen millor que uns pocs. Volem pensar, decidir col·lectivament”, ha afegit. A més, ha defensat que “l'unitat” que representa el procés encetat pels comuns a Catalunya “és el camí per la resta de l'Estat”. Garzón, apelant a l'importància d'una base social organitzada, ha defensat “la lluita per l'emancipació dels pobles” i, al respecte, ha considerat: “Veig un poble català que vol lluitar amb altres pobles d'Europa contra les corporacions”.



L'economista Vicenç Navarro, de Podemos i que formava part de la candidatura l'executiva del nou espai a la candidatura de la confluència, ha intervingut a l'assemblea a través d'un missatge en diferit per demanar la unió de les esquerres i aprofitar el moment per representar “el compromís amb les classes populars”. “És una opció única, ho hem de fer ara i ràpid”, ha demanat. I ha recordat: “La divisió de l'esquerra és allò que fa forta a la dreta”.



L'ideari polític del nou partit s'ha acabat de definir amb les votacions presencials del més de miler de persones inscrites i presents que han apostat per afegir al programa la despenalització de l'eutanàsia, que no estava inclosa a la ponència política del grup impulsor.



El document d'ideari polític, objectius i model de país ha estat aprovat amb 1.53 vots a favor, 2 en contra i 10 en blanc.