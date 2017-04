Els participants a l'Assemblea fundacional dels Comuns participaran a 16 votacions sobre les línies ideològiques del nou partit. En dues ocasions, no obstant això, els participants hauran de pronunciar-se sobre esmenes antagòniques. El que es contraposa en aquests casos son projectes diferents respecte les relacions de Catalunya amb l'Estat espanyol. Un de de caràcter més aviat independentista i una altra marcadament federalista.



En un cas hi ha qui defensa la creació d'una república catalana, com a "màxima expressió i realització de la seva sobirania nacional", que 'pugui' compartir sobiranies amb un "Estat plenament de caràcter plurinacional" i qui creu que els Comuns han de ser "una força partidària de la república com a forma d'Estat" que lluiti per "una Catalunya democràtica, social i ambientalment justa, que exerceixi la seva sobirania nacional decidint el tipus de relació, sempre fraterna, que ha de tenir amb els altres pobles i nacions que actualment formen l'Estat espanyol".



Ambdues esmenes, no obstant això, s'hauran de confrontar amb el redactat de la ponència, en el que es defensa la creació a Catalunya d'una república ... que "vol compartir" sobiranies amb un Estat plenament de caràcter plurinacional.

En un altre punt, relatiu a la fiscalitat i Europa, els participants hauran de pronunciar-se a favor que Catalunya "no cedeixi més competències a Madrid i Brussel·les" o d'una aposta en favor d'una Hisenda europea.



Totes dues esmenes, en aquest apartat, també s'hauran de confrontar amb el text del grup impulsor, que defensa que Catalunya tingui "una hisenda que li permeti fer front a les necessitats del territori, sense oblidar la naturalesa solidària que ha de permetre compensar desequilibris econòmics interregionals entre els pobles de l'Estat espanyol i d'Europa".



Els organitzadors, que han comptat amb el suport de 140 voluntaris, han previst que l'Assemblea fundacional es mantingui reunida durant tota la jornada del dissabte, del matí fins el vespre. Al local en el que es celebrarà permet l'assistència de fins a 3.400 persones.



Per a participar a les diferents votacions, dijous al vespre hi havia inscrites 8.647 persones, de les quals, 5.915 havien complert amb el requisit de verificar-se presialment o telemàtica. 4.172 persones ja havien emès el seu vot per triar les persones que hauran de formar part de la Comissió Executiva (32 membres) i de la Coordinadora Nacional (120 membres).



El procés de votacions entre les diferents candidatures i candidats segueix obert fins dissabte i està previst que a les 19:30 hores podran donar lectura als resultats provisionals.



Durant els darrers mesos s'han presentat 2.010 aportacions al document de línies ideològiques, de les quals, la ponència ha acceptat 810 i n'ha rebutjat 310. La resta, es consideren aportacions ja assumides.



El nombre i el nom dels convidats és encara una incògnita, encara que se sap que han invitat a assistir-hi a totes les organitzacions polítiques i socials de l'àmbit de l'esquerra política. Dirigents com Alberto Garzón d'Izquierda Unida o Xulio Ferreiro d'En Marea ja han confirmat que hi seran.