ERC, Junts per Catalunya i C's serien les tres forces polítiques més votades el pròxim 21D i amb molt poques diferències en nombre d'escons, segons el darrer sondeig de GAD3 per al diari La Vanguardia. Esquerra Republicana segueix com a primera força, amb 31 o 32 escons, i tant la candidatura que encapçala Carles Puigdemont (JuntsxCat) com la que lidera Inés Arrimadas (C's) li estarien trepitjant els talons amb 30 o 31 escons.



Els socialistes (PSC) experimentarien una forta pujada: dels 16 diputats que tenien en el Parlament dissolt als 22 que li atorga l'enquesta, i Catalunya en Comú-Podem (CatECP) patiria una davallada, d'11 a 8, però efectivament tindria a les seves, segons aquestes dades, "la clau" per fer possible la conformació d'una més que complicada majoria en termes polítics.



La pèrdua d'escons que el sondeig de GAD3 pronostica per a la CUP, de 10 a 5, deixaria els independentistes a un o dos escons de la majoria absoluta que tenien fins ara.



L'altra important novetat que portarien les eleccions del 21D, segons aquesta enquesta, és un augment espectacular de la participació, que podría arribar al 82% del cens electoral.