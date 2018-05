Nova operació policial a Catalunya sobre presumpte desviament de fons públics

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional han llançat aquest dijous una operació per intentar obtenir proves sobre presumpte finançament del 'procés' independentista amb fons destinats en origen per a la cooperació internacional, segons que han informat a Europa Press fonts policials coneixedores de la recerca.

Centenars d'agents, alguns desplaçats des de Madrid, es troben a diferents seus de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona així com a diferents empreses catalanes i entitats sense ànim de lucre, en un ampli operatiu per recaptar proves d'una hipotètica malversació, per l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. A més d'escorcolls, les fonts esmentades han assenyalat que es preveuen detencions de persones a les quals ja atribueixen la comissió de delictes de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, falsedat documental i frau de subvencions. Fonts policials han informat a l'agència EFE que a les 9.30 hores 22 persones havien estat detingudes.

Entre els detinguts es troba Salvador Esteve, ex-president de la Diputació de Barcelona.



La cooperació internacional ha estat una de les partides que, segons diferents informes policials, s'han incrementat sota la sospita que incloïen fons per finançar la projecció exterior del pla independentista impulsat pel Govern de Carles Puigdemont, actualment exiliat.

Els pressupostos de 2017 de la Generalitat van destinar a la cooperació internacional 17,4 milions d'euros repartits entre la Conselleria de Relacions Institucionals i Exteriors dirigida per Raül Romeva, un dels exconsellers empresonats, i l'Agència Catalana de Cooperació.



El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el desplegament policial s'ha realitzat per ordre d'un jutge i que algunes entitats privades poden estar implicades en aquest cas. Millo ha parlat sobre possible utilització de "fons públics cap a finalitats diferents a les assignades", però no ha esmentat cap relació amb el procés sobiranista.

L'operació, batejada com 'Estela', està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona i la Fiscalia Anticorrupció de Barcelona i compta amb reforços d'agents desplaçats des de Madrid, que s'han desplegat a a diferents poblacions del territori català.