El nucli de coordinació dels Comuns estarà format per 11 persones i incorpora els crítics de Podem

Nou dies després de la posada en marxa del nou partit dels Comuns, El coordinador general del projecte, Xavier Domènech, ha anunciat aquest dimarts el nou organigrama de l'executiva del partit en la qual destaca el nomenament com a secretari de coordinació del líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, el de Xavi Matilla (Terrassa en Comú) com a coordinador d'Organització i el d'Adrià Alemany (Bcomú) com a coordinador de Relacions Polítiques.



En una roda de premsa, Domènech ha explicat que el nucli de coordinació del nou partit tindrà 11 membres i el seu secretari, Nuet, serà l'encarregat de "coordinar els temes de debat de l'executiva i la coherència entre les àrees de treball".Un dels papers de més pes d'aquest nucli, l'exercirà el líder de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona), Xavi Matilla (Terrassa en Comú), que serà el nou coordinador d'Organització i Territori, i s'encarregarà d'articular propostes organitzatives i de coordinar els recursos organitzatius de l'espai, de la seva implantació i extensió al territori.



El membre d'BComú, cofundador de la PAH, parella de l'alcaldessa Ada Colau i impulsor del partit que lidera el consistori, Adrià Alemany, serà el responsable de la relació amb la resta de formacions polítiques "d'àmbit nacional i estatal".

El partit no compta amb un àrea específica que gestioni l'eix nacional i, en concret el desenvolupament d'un referèndum, però Domènech ha explicat que en cas que se'ls cridi a una reunió per part del Govern, un partit polític o un entitat per abordar aquest assumpte, decidirien en l'executiva qui seria l'interlocutor. Malgrat això, ha recordat que per a aquest paper hi ha l'àrea que encapçala Alemany i la de Societat Civil i Moviments socials que lidera la número dos de Domènech al Congrés, Lucía Martín. L'exmembre de la PAH serà l'encarregada de les relacions amb la societat civil.

Diversos portaveus



Els portaveus de la nova formació seran Ernest Urtasun (ICV), Gerardo Pisarello (BComú), Lucía Martín (En Comú Podem) i Elisenda Alamany de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV). Aquesta última, que és regidora a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, serà la coordinadora de comunicació i s'encarregarà dels equips de premsa, xarxes i discurs del nou projecte polític. El portaveu d'ICV i eurodiputat, Ernest Urtasun, serà el responsable de dissenyar i establir l'estratègia de relacions internacionals i la representació del nou espai en l'àmbit internacional tant a nivell institucional com a polític, i tindrà d'adjunt al primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello.



Els crítics de Podem també tindran presència a l'executiva, ja que la membre del Consell Ciutadà Estatal de Podemos, Jèssica Albiach, serà la coordinadora de Feminismes i Transparència, i s'encarregarà de dissenyar l'estratègia feminista del partit i garantir en la formació els principis d'igualtat, paritat i transparència. Cal recordar que la direcció de Podem va renunciar a participar a la constitució del nou espai polític.



El coordinador nacional d'ICV, David Cid, serà el coordinador de Relacions Institucionals, i el coordinador d'Anàlisi, Polítiques i Públiques i Programa serà el regidor a l'Ajuntament de Figaró-Montmany per a Candidatura Activa del Figaró (Caf), Marc Parés. La coordinació de Muncipalismes, la liderarà la portaveu i membre de l'executiva d'BComú, Susana Segovia, i la coordindadora de Formació serà la professora de Ciències polítiques de la UAB, i doctora en Història Contemporània, Paola Lo Cascio.