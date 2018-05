El número dos de la Fiscalia crida a l'ordre al Govern Torra abans que s'hagi constituït

El nou tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, s'ha estrenat al càrrec amb controvertida declaració, més pròpia d'un actor polític que de la Magistratura. Ariche ha demanat aquest dilluns que les institucions catalanes siguin representatives i estiguin al servei dels ciutadans, i no "permanentment segrestades per la ideologia". A més, s’ha dirigit directament als Mossos d’Esquadra perquè evitin que grups independentistes ocupin "irregularment" l’espai públic, com ara col·locant creus grogues a platges catalanes.



Durant el seu discurs de presa de possessió, en un acte a la Fiscalia Superior de Barcelona amb el fiscal superior, Francisco Bañeres, el tinent fiscal s’ha dirigit a persones que hagin estat víctimes d’alguna "coacció, amenaça o discriminació a Catalunya per les seves idees", referint-se al sector unionista: "No estan sols i mai ho estaran". També ha assegurat que la Fiscalia estarà pendent dels actes "grollers, absolutament incompatibles amb la pacífica convivència que demana una societat democràtica", i que donaran les indicacions oportunes als cossos policials perquè cessin aquestes conductes, identificar els responsables i posar-los a disposició de la justícia.



Ariche s’ha referit a les accions amb creus grogues a les platges com a expressions que, segons ell, "no tenen res a veure amb el legítim exercici de la llibertat d’expressió". El tinent de fiscal ha demanat a la policia catalana que adopti d'ofici les mesures necessàries "per evitar aquestes indesitjables situacions" i que, en cas de produir-se, impedeixin els "enfrontaments" que se'n derivin.

El número dos de la Fiscalia Superior ha avisat als cossos policials que només els millors seran cridats a treballar amb el fiscal i que això requereix "un ferm compromís de respecte de la legalitat". També ha pressionat perquè la constitució del Govern no es demori més temps tot i ha advertit al futur executiu que les relacions institucionals "tan sols es podran donar dins la legalitat constitucional i estatutària, i del respecte institucional". Ariche ha anat més enllà i ha dit que "qui demana diàleg també ha de saber cosir i representar a tots els ciutadans de Catalunya".

El Síndic denuncia manca d'"imparcialitat judicial"

Qui ha estat especialment crític amb les posicions dels òrgans judicials de l’Estat és el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Durant la presentació d’un informe sobre l’aplicació del 155 i la reacció penal després de l’1 d’octubre, Ribó s’ha mostrat contrari a les posicions de la Fiscalia General de l’Estat i de Pablo Llarena: "S’està infringint el principi de legalitat quan s’assumeix la tesis del Fiscal General de l’Estat. Es pot haver transgredit el principi d’imparcialitat judicial amb les opinions que ha emès el jutge instructor, tan les opinions de les interlocutòries com en altres ocasions sortint absolutament del seu paper d’imparcialitat".



Ribó també ha criticat la decisió del Tribunal Suprem de denegar a Jordi Sánchez, empresonat a Soto del Real, un permís penitenciari per assistir al ple d’investidura quan ell era candidat: "El poder judicial no pot mai substituir aquesta funció democràtica", ha dit. El Síndic de Greuges ha lliurat l’informe al president del Parlament, Roger Torrent, on es mostra contundent contra "l’ús abusiu i desproporcionat" de la mesura cautelar de privació de llibertat amb els presos independentistes, "l’ús desproporcionat de la força policial" l’1 d’octubre i la intervenció de l’autogovern de Catalunya mitjançant el 155 i el control de les finances. Ribó ha anunciat que aquest informe s’enviarà a l’alt Comissionat de les Nacions Unides, al Consell d’Europa i al Comissari de Justícia de la Unió Europea.

El Síndic no ha estat l'únic que s'ha posicionat en aquesta línia. Els claustres de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han fet declaracions institucionals en contra de la gestió de l'Estast espanyol del conflicte català. Mentre que la UPF ha aprovat una moció per anomenar Plaça Primer d'octubre de 2017 al pati central de l'edifici Jaume I de Ciutadella, la UPC ha publicat un manifest "en defensa dels drets civils a Catalunya i Espanya".



Tal com es pot llegir en el text de la Politècnica, el claustre considera que "l'Estat intenta criminalitzar manifestacions de protesta ciutadana totalment pacífiques" i demana la "recuperació de la seguretat jurídica" a Catalunya i l'Estat espanyol, que es respectin "els drets d'expressió, reunió, manifestació i participació política" i fan una crida al diàleg i a resoldre el conflicte des de la política.

Arxivat l'expedient per burlar-se de Junqueras

Aquest dilluns també s’ha sabut que la Direcció General de la Policia Nacional ha arxivat l’expedient que va obrir contra els agents que van ser gravats burlant-se del vicepresident cessat, Oriol Junqueras, mentre feien guàrdia a les afores de l’Audiència Nacional. Els fets es van produir el novembre de 2017, quan Junqueras va ingressar a presó preventiva. El tancament d’aquest expedient s’ha conegut quan el senador d’EH Bildu Jon Iñarritu ha preguntat sobre el tema durat la sessió: "En relació amb les preguntes plantejades, s’informa que per part de la Direcció General de Policia es va proceir a obrir un expedient disciplinari, el qual va ser finalment arxivat", assegura el Govern en un curt escrit al senador.



La Policia Nacional va informar de l’obertura de la informació reservada hores després que els mitjans de comunicació difonguessin un vídeo en el qual es veia i s’escoltava a diversos agents uniformats fent comentaris sobre la rebuda a presó de Junqueras i la resta d’exconsellers: "Està arribant l’osset", comentava un dels policies, i a continuació es referia a que el posarien "a quatre potes" a presó i que "li arreglarien l’ull".