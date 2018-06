Activistes dels CDR empordanesos van pintar i col·locar a les places i carrers de Sant Martí d'Empúries, i als accessos a les ruïnes gregues i romanes, una bona quantitat de llaços grocs, cartells i pancartes per reclamar la llibertat dels presos polítics.



Ho van fer durant la matinada de dijous a divendres, perquè s'havien assabentat que Kimbal Musk, germà del multimilionari Elon Musk, propietari de TESLA, Space X i SolarCity, es casava aquest cap de setmana a Empúries amb Christiana Wyly, una activista mediambiental filla del multimilionari texà Sam Wyly. Van considerar que era una oportunitat per traslladar cap a l'exterior els anhels republicans expressats a Catalunya amb el referèndum de l'1 d'octubre i les eleccions del 21-D, i per denunciar la repressió de l'Estat espanyol contra l'independentisme.

Convidats a la celebració de la boda de Kimbal Musk i Christiana Wyly a la plaça de Sant Martí d'Empúries

No era una festa qualsevol, perquè s'havia anunciat que entre els convidats per la familia Musk es trobava l'ex-president dels Estats Units, Barack Obama, i l'actor Will Smith, i van pensar que es confirmés o no l'assistència de personalitats més o menys famoses, podien contribuir amb un altre gra de sorra a la internacionalització del conflicte entre Catalunya i l'Estat.

Els Musk havien demanat permís a l'Ajuntament de l'Escala per restringir l'accés lliure a l'espai públic, el del poble medieval i les ruïnes durant divendres i dissabte. Van voler portar la celebració amb el màxim secret possible, sempre i quan es consideri possible mantenir la discreció sobre un esdeveniment al qual havien estat convidades gairebé tres centes persones, arribades des dels Estats Units especialment per l'ocasió. El que festegen, no obstant això és la celebració del matrimoni entre Kimbal Musk i Christiana Wyly, ja que el casament "oficial" es va fer el passat 7 d'abril als Estats Units. Aquest és el segon matrimoni de Kimbal Musk, que té tres fills del primer.

Els serveis municipals treballaven de bon matí per netejar i condicionar l'entorn. La vegetació de la zona ha quedat més endreçada que mai. Agents de seguretat privada controlaven els accessos i intentaven que només poguessin accedir-hi els veïns.



Els quatre restaurants de la plaça principal de Sant Martí han tancat les seves portes. Només un ha estat encarregat de donar servei durant el vespre de divendres, aparentment sense conflicte, perquè tots han cedit els seus espais de terrassa i reconeixen que han estat convenientment indemnitzats.



Un servei per un inici de celebració sense massa glamour, amenitzat per un grup de rumba catalana i amb repartiment de barrets cordovesos.

Grup de rumba catalana amenitza la festa davant l'esglèsia de Sant Martí d'Empúries

Alguns veïns i una comerciant del poble han manifestat el seu disgust no només pel fet que s'hagi permès la utilització de l'espai públic per una festa privada de milionaris, sinó també perquè l'Ajuntament els ha ignorat i no els havia donat cap mena d'informació.



L'empresa encarregada d'organitzar l'esdeveniment havia fet retirar de bon matí els llaços de color groc i les pancartes penjades pels CDR. Tots els que havien pogut, perquè molts senyals havien quedat pintats al terra.

A preguntes d'aquest diari explicaven, a més, que quan acabés la festa tornarien a posar pancartes i llaços als llocs dels quals els havien tret. Un restaurador explicava que així ho farien per desig del propi Kimbal Musk, que segons diuen freqüenta la zona, va veure el que va passar l'1 d'octubre i simpatitza amb la causa sobiranista.



Cartells i domassos a façanes de Sant Martí d'Empúries per reclamar la llibertat dels presos

Al llarg del dia, a més, no pocs veïns ocasionals d'aquest poble, molt visitat però poc habitat, han posat als seus balcons, portes i finestres altres domassos i cartells, per reivindicar democràcia (SOS democracy!), la República i l'alliberament presos polítics.

Però la reunió a Sant Martí només era el prolegòmen. Els responsables de les ruïnes d'Empúries tambén han anunciat que el jaciment tancarà aquest dissabte excepcionalment. Des del Departament de Cultura de la Generalitat, que gestiona aquest espai, s'ha confirmat el fet i s'han limitat a dir que es feia per la celebració d'un casament "molt important i amb molts convidats".



Un restaurant de la zona ha rebut l'encàrrec de servir el convit i també amb la màxima discreció, fins el punt de prohibir portar mòbils als treballadors presents per evitar la filtració d'imatges.

Senyeres i domassos al poble de Sant Martí d'Empúries

La presència de Barack Obama a l'Empordà no semblava gens evident, tenint en compte el desplegament modest d'efectius de seguretat. En qualsevol cas, si efectivament es produeix, tindria lloc pocs dies abans d'un altre previsible viatge, en aquest cas a la capital de l'EStat espanyol, per participar el 6 de juliol a la primera edició de la Cimera sobre Economia Circular i Innovació.



A aquesta cita, organitzada per la Fundació Advanced Leadership, organització sense ànim de lucre amb seu a Washington, tenen previst assistir-hi més d'un miler de representants d'empreses, líders comunitaris, institucions i governs.



Obama i la seva família mantenen una estreta relació amb Catalunya i l'Estat espanyol, després que l'hagin visitat en diverses ocasions durant els últims anys, tant en viatges oficials com privats.