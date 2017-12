Ni el fred ponentí, ni la pluja intermitent, ni les hores de son han fet desistir els centenars de lleidatans que aquest diumenge a mitjanit van començar tímidament a manifestar-se davant les portes del museu de Lleida. Unes portes que a les 4.30h s'han obert per deixar entrar pacíficament als tècnics aragonesos i agents de la guàrdia civil per endur-se les peces en litigi de Sixena. Es tracta de 44 obres d'art que s'han mantingut a Catalunya conservades i custodiades fins aquest moment.

A les set del matí, l'ambient s'ha començat a caldejar i ja hi havia unes 200 persones a fora, malgrat que els Mossos d'Esquadra tenien blindat l'entorn del museu per impedir-hi l'entrada. Els manifestants han increpat l'alcalde, Àngel Ros, que s'ha personat al centre per parlar amb els agents, amb crits de "botifler", "dimissió" i "poca-vergonya", entre d'altres. Ros, aconsellat pels Mossos d'Esquadra, ha decidit marxar de l'indret. Alguns dels concentrats l'han seguit increpant fins al lloc on tenia el cotxe. Però l'alcalde de Lleida no ha estat l'únic polític present a l'entrada de l'equipament. També hi havia representants d'ERC, encapçalats per Joan Tardà; de Junts per Catalunya, amb la presència de la número 5 per Lleida i exdirectora del museu, Montse Macià, i de la CUP, amb la candidata per Lleida, Mireia Boya, encapçalant la comitiva. Precisament Boya ha estat molt contundent amb la presència de Ros i ha demanat als lleidatans "que recordin que gràcies a la seua acció i al 155 es van endur les obres del museu i que ho tinguin present a les eleccions del 2019". La candidata de la CUP també ha criticat durament el trasllat de les peces aprovat "per aquests pirates de l'Estat Espanyol que van aprovar el 155 i que ara han vingut a endur-se el seu botí de guerra". Igual de contundent ha estat Tardà, que ha titllat l'acció "d'espoli i abús per part d'un govern que es permet fer el que vol amb l'aplicació del 155".

La ciutadania congregada a les portes del museu durant tota la nit també ha parlat, i ho ha fet amb crits, portant cafès als assistents i mostrant verbalment la seua indignació. És el cas de la Roser que caminava enfadada amb ella mateixa per haver marxat de l'equipament a la una de la nit i tornar-hi a quart de vuit "quan ja han entrat tots a emportar-se les obres". "Ho fan com deia la cançó de Maria del Mar Bonet, Què volen aquesta gent que vénen de matinada? S'estàn comportant com autèntics lladres", assegurava la Roser. D'altra banda, la Remei, tot i sentir-se "trista i decebuda amb la gestió política i tècnica que s'ha fet d'aquest trasllat" entenia la presència de la Guàrdia Civil i "no els jutjo perquè estan fent la seva feina". Mentre els agents del cos armat entraven al museu "a nosaltres ens toca mirar-nos-ho amb els braços creuats" sentenciava la Roser.

A quarts de nou del matí també s'han produït moment de tensió entre alguns dels manifestants més joves, que estaven al capdavant de la concentració, a tocar el museu, i els mossos, que han carregat per dispersar-los. Hi ha hagut algunes empentes però la situació s'ha calmat posteriorment.

Crònica d'un trasllat que es pot allargar

Una desena de vehicles de la Guàrdia Civil s'ha personat al Museu de Lleida acompanyats per tècnics aragonesos a les tres del matí per efectuar el trasllat. El dispositiu policial s'ha personat a l'equipament acompanyat d'una furgoneta i un camió, del qual han descarregat caixes. Hores abans, just passada la mitjanit, també han entrat a l'equipament funcionaris del museu. El termini marcat pel jutge d'Osca per executar el trasllat de les 44 obres d'art de Sixena expirava aquesta mitjanit. Si es compleixen els pronòstics, les peces es començaran a carregar en un camió les properes hores.

De moment, es compleix el guió que marca la providència judicial coneguda dijous passat. Tot el cap de setmana s'han generat reaccions entorn del polèmic trasllat. Els museus catalans s'han posicionat en contra i han qüestionat que es facin en condicions òptimes per a la seguretat de les peces.

D'aquesta manera, tot fa pensar que aquest dilluns es repetirà la imatge que ja es va viure el 26 de juliol del 2016 quan van arribar al monestir de Sixena les 53 obres que es conservaven als magatzem del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en compliment parcial de la sentència que obligava el trasllat també de les de l'equipament lleidatà, catalogades i protegides per la Llei de Patrimoni. Uns béns amb menys valor artístic i històric que les 44 que es van dipositar a Lleida. El MNAC encara exhibeix les pintures murals del monestir, però també hi ha resolucions judicials que ordenen el seu trasllat a Sixena.