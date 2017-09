Centenars de persones han acomiadat a ciutats com Cadis i Còrdova als guàrdies civils i membres de la URP de la policia enviats a Catalunya per intentar impedir la celebració del referèndum de l'1-O. Al crit de "Yo soy español" i "a por ellos, oe!", els concentrats han aplaudit la sortida dels vehicles policials.



El Govern ha decidit ampliar els efectius de les forces de seguretat, d'acord amb l'estratègia seguida en aquests darrers dies contra la convocatòria de la Generalitat, però l'Administració catalana i les entitats sobiranistes asseguren que l'1 d'octubre els ciutadans catalans votaran si o no a la independència de Catalunya.

Des de la comandància de la Guàrdia Civil de Huelva, desenes de persones corejaven i animaven als agents que sortien en els vehicles oficials. Entre banderes d'Espanya, posaven rumb a Catalunya a cinc dies de la imminent celebració del referèndum d'autodeterminació.

"¡A por ellos!" le gritan en Huelva a la GC antes de partir hacia Cataluña. Yo no quiero vivir en un país así. pic.twitter.com/2467waiQCs — PabloMM (@PabloMM) 25 de septiembre de 2017

En altres ciutats com Còrdova i Cadis també s'han viscut situacions similars, entre reivindicacions d'espanyolitat, aplaudiments i crits d'hostilitat cap al sobiranisme català.