"Som en un conflicte polític de llarg recorregut, que demana de més esforç col·lectiu que mai", ha escrit el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una carta adreçada des de la presó de Soto del Real a l'Assemblea General de socis de l'entitat, reunida aquest dissabte al barri del Poble Sec de Barcelona.



Cuixart, que es troba privat de llibertat des de fa 144 dies, al igual que el candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, s'ha pronunciat en el seu missatge a favor d'aprofitar l' empresonament "com a palanca democràtica i de denúncia permanent contra un estat que no només ha renunciat a defensar els interessos dels seus conciutadans, sinó que atempta sistemàticament contra drets i llibertats fonamentals". "Tota aquella decisió política que sigui bona pel país, ho serà també pels presos. Mai serem moneda de canvi", ha escrit.

Prèviament, en declaracions als mitjans, el seu vicepresident, Marcel Mauri, havia reclamat a les autoritats de l'Estat espanyol l'acceptació del resultat de les eleccions del passat 21 de desembre i ha qualificat d'aberració democràtica els impediments que posa al normal desenvolupament de l'activitat política a Catalunya.

Sobre la suspensió del ple d'investidura del Parlament del dia 12, després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi denegat el permís al candidat de JxCAT a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, per abandonar la presó, Mauri ha constatat que es manté "una situació d'excepcionalitat, de vulneració de drets fonamentals que hauria d'avergonyir a qualsevol demòcrata català, espanyol o europeu".

Mauri, que ha manifestat la seva satisfacció pel fet que Òmnium Cultural acaba d'aconseguir la xifra de 100.000 socis, ha explicat que seguiran treballant en favor de "la normalització política", amb la voluntat "d'avançar cap a la República".



Òmnium Cultural constata l'existència d'una majoria favorable a la República, ha dit el seu vicepresident, però ha insistit en la necessitat de "millorar la cohesió social" i de blindar-se contra l'aplicació de l'article155 "amb grans consensos".



En relació a la manifestació convocada per aquest diumenge per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per reclamar un acord entre forces republicanes que faci possible la formació de govern a Catalunya, Marcel Mauri ha precisat que els membres d'Òmnium hi seràn i "acompanyaran", encara que aquesta vegada no hagin convocat formalment com a entitat.



L'Assemblea d'Omnium ha reunit a la vora de vuit centes persones i els seus dirigents la consideren com la més participativa de la seva història.



