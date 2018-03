Òmnium Cultural mantindrà durant el 2018 la denúncia cap a un govern espanyol "que trepitja drets fonamentals"

Amb la voluntat d'escoltar la veu dels socis, Òmnium Cultural celebra aquest dissabte al Teatre Victòria de Barcelona una assemblea general que estarà marcada per l'absència del seu president, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre. Els darrers dotze mesos han estat especialment trepidants per a una entitat nascuda el 1961, en ple franquisme, i que segurament viu el moment de major impacte social en la seva llarga història. Si a l'inici del 2017 comptava amb 63.000 socis, avui està a punt de superar la barrera dels 100.000, una fita mai assolida abans. Paral·lelament, els darrers anys ha estat, juntament amb l'ANC, la principal impulsora de les grans mobilitzacions independentistes que, especialment durant els 11 de setembre, han omplert els carrers catalans.

Fonts de l'entitat expliquen a Públic que la trobada de dissabte, que té per títol Escoltem-nos, busca precisament donar la veu als socis perquè "després d'aquests mesos convulsos políticament és més necessari que mai tenir les orelles ben obertes". En la convocatòria de l'assemblea s'afirma que "ara és l’hora d'enfortir més que mai els grans consensos de país". No s'amaga l'aposta clara per avançar cap a una República catalana, ja que s'advoca per "seguir treballant per fer realitat els valors republicans que han de ser la base del nou país que cal construir".

La cita servirà per aprovar els pressupostos i el pla de treball d'Òmnium per aquest 2018. Des que Cuixart està a la presó, l'entitat no ha alterat el seu funcionament habitual, com va assegurar fa unes setmanes el seu portaveu, Marcel Mauri, en una conversa amb aquest diari "La seva absència té un impacte fotut a nivell emocional, però a nivell operatiu estem desenvolupant el mateix projecte que quan estava fora. Mantenim tota l'activitat regular, perquè si no ho féssim els que ens volen silenciar haurien guanyat". Ara bé, això no significa que la denúncia de la situació sigui constant. "Que Jordi Cuixart estigui a la presó serà un element constant en qualsevol dels actes i accions que desenvolupi l'entitat, com ja ho és ara. Però ell mateix, en un exercici de generositat més, ha demanat que no siguem ostatges de la seva situació. Té clar que Òmnium Cultural i els socis estan per sobre de qualsevol interès personal", comenten des de l'entitat. Ras i curt, això implicarà que durant el 2018 se seguirà exigint-ne l'alliberament "amb accions i actes".

També continuarà "la denúncia del retrocés democràtic que implica el 155" i, anant més enllà, "d'aquest govern espanyol que està trepitjant els drets fonamentals aparentment blindats en un estat democràtic". Nascuda per promoure la llengua i la cultura catalanes, Òmnium Cultural va ser tancada per ordre governativa del 1963 al 1967, durant la dictadura, si bé els seus directius van continuar-se trobant de manera clandestina. Ara bé, el règim mai havia arribat a empresonar-ne el president. El que no havia succeït en dictadura ha passat en democràcia.

Independència respecte els partits i institucions



En la conversa amb Públic, Marcel Mauri va voler destacar que Òmnium "fuig del regat curt de la política" i no es fica en la qüestions "que toca decidir als partits i les institucions". "Creiem que la societat civil té un paper molt important en un país com el nostre, els partits han de tenir el seu i és bo que les entitats siguin independents", afegia. El 2018 això continuarà així, ja que Òmnium reafirmarà la voluntat d'estar "sempre al costat dels grans consensos de país, lluny de caure en la tutela de cap partit polític". Al cap i a la fi, fonts de l'entitat destaquen que "s'hi aplega gent de diverses sensibilitats".



Per tal de refermar la independència respecte dels partits i les institucions, fa uns anys l'entitat va decidir renunciar a rebre qualsevol subvenció de la Generalitat. El 2016, per exemple, les subvencions van representar tot just el 3% dels ingressos de l'entitat –superiors als 4,4 milions d'euros–, i totes corresponien a administracions locals o supramunicipals, com ara la Diputació de Barcelona. El creixement de socis també ha augmentat el volum econòmic d'Òmnium, que enguany superarà els sis milions d'euros en ingressos únicament a través de les quotes d'afiliats.

Reforçar l'acció cultural



Llengua, cultura i cohesió social han estat els objectius que han marcat l'actuació de l'entitat, que de cara als propers mesos es fixa com a "pilar estratègic" justament "reforçar" la seva acció cultural. Per exemple, recentment ha creat el Premi Òmnium a la Millor Novel·la publicada en Llengua Catalana de l'Any, que va lliurar-se per primera vegada fa unes setmanes i va anar a parar a Els estranys, de Raül Garrigasait. El guardó té una dotació de 20.000 euros per a l'autor i 5.000 més destinats a la promoció. A l'abril, es concretarà el nou tarannà del Premi Sant Jordi de Novel·la en català, que s'obrirà a totes les editorials. El guardó implica una retribució de 60.000 euros.



Fonts d'Òmnium destaquen que "aquests dos guardons són les bases sobre les que l’entitat vol dinamitzar el panorama literari en llengua catalana, augmentar els lectors i la qualitat de les obres publicades". Cada any, Òmnium organitza la Nit de Santa Llúcia, en què s'entreguen diversos dels principals guardons de la literatura catalana. La darrera edició va fer-se el 15 de desembre al pavelló de Virrei Amat, al districte barceloní de Nou Barris. Òmnium també s'encarrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que justament aquesta mateixa setmana ha reconegut Quim Monzó.