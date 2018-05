Òmnium Cultural ha renovat les bases del certamen pel Premi Sant Jordi de narrativa, que es lliura durant la Nit de Santa Llúcia, i ha decidit obrir a altres editorials el concurs per publicar l'obra guardonada. Fins ara ho feia l'editorial Proa, de Grup62, controlat pel Grup Planeta (que a l'octubre de l'any passat va decidir traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid). El conveni, que s'havia renovat en successives ocasions, va vèncer fa dos anys i ara s'ha decidit obrir un concurs entre editorials que tinguin "seu física i fiscal als Països Catalans", han assenyalat fonts de l'associació cultural i sobiranista catalana.



Jordi Lon, membre de la Junta Directiva d'Òmnium i responsable d'aquesta iniciativa, ha explicat a Públic que el que pretenen és "dinamitzar el sector editorial en llengua catalana" i implicar editorials "que facin una aposta decidida per la narrativa en català".

Davant la possibilitat que l'exigència sobre la seu física i fiscal s'interpreti com una dificultat a que editorials de fora de Catalunya s'interessin pel mercat en llengua catalana, Jordi Lon ha afirmat que no volen "tancar portes a ningú". "Això no vol dir que l'editorial guanyadora no pugui formar part d'un grup amb seu a l'estranger", ha precisat.

Seu de l'editorial Planeta a Barcelona, venuda recentment al Banc de Sabadell. REUTERS/Enrique Calvo

El que volen, ha assegurat, "és anar de la ma d'algú que tingui experiència en el mercat editorial de llibres en català" i "que editi regularment" en aquesta llengua. De fet, el Grup62, que té seu a Catalunya i una tradició més que demostrada en el sector, encara que pertanyi a Planeta, no ha donat mostres de voler trencar. El que ha anunciat és que tenen la intenció de presentar-se al concurs.

Edicions Proa i Grup62 anuncien que presentaran una proposta ben il·lusionadora a Òmnium d’acord amb el propòsit de renovar i rellançar el Premi Sant Jordi@Ed_proa @Grup62 @omnium https://t.co/NYz6Aqq5rf — Ed_proa (@Ed_proa) 29 de maig de 2018

El concurs limita a tres les edicions consecutives que podrà encadenar una mateixa editorial. L'editorial guanyadora del concurs s'haurà de comprometre a coeditar, al costat d'Òmnium, l'obra vencedora de les edicions de 2018, 2019 i 2020, i haurà de garantir la possibilitat de fer reeimpresiones així com "una bona distribució dels llibres als Països Catalans".



A més, renova el jurat, que estava integrat per cinc especialistes de prestigi, sense vinculació amb el sector editorial (fins ara, en aquest jurat participaven els editors del Grupo Planeta).

A més, l'associació cultural catalana puja l'aposta del premi dotant al guanyador amb 60.000 euros, que assumirà directament Òmnium Cultural, al que se sumarà el que pugui generar en concepte de drets d'autor. Això significa que el Premi Sant Jordi de novel·la es converteix en el premi millor dotat de la literatura en català.



Òmnium i l'editorial guanyadora del concurs seran coeditors de les obres que resultin premiades amb el Sant Jordi, que "tindran una ​imatge gràfica pròpia que les identifiqui com a part d’una col·lecció. La ​primera edició haurà d’arribar a les llibreries abans del 28 de febrer i tindrà una tirada mínima de 15.000 exemplars​".



Les editorials que vulguin optar a la coedició del Premi Sant Jordi podran presentar les seves propostes fins al 29 de juny de 2018.