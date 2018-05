Òmnium i l'ANC miren cap a la justícia europea per defensar-se de l'embargament

L’Agència Tributària ha embargat els comptes d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ACN) per fer efectiva la multa de 110.000€ de sanció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEDP). Aquesta quantitat correspon als 90.000€ de la multa més els interessos i recàrrecs derivats de la negativa de pagar. La sanció econòmica es va fer pública el passat mes de març de 2017 i ja és la segona que han assumit les entitats sobiranistes, que se suma a la interposada el passat 2015 per un valor total de 440.000€.



Tan Òmnium com l’ANC consideren aquesta multa un acte de "persecució política" i de "repressió a la dissidència". Segons informen les entitats, el motiu de la sanció és la creació d’una base de dades als Estats Units amb la informació recollida durant la gigaenquesta. Denuncien que l’Agència Tributària ha utilitzat un buit legal generat per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 2015, amb la qual es declarava invàlida una decisió de la Comissió Europea de l'any 2000 i passava a considerar els Estats Units com un país inadequat per a les dades transferides des d'Europa. La informació recollida a la gigaenquesta es va generar abans d'aquesta resolució, que va deixar sense marc legal totes aquelles empreses i entitats que ja tenien dades en aquest país, com era el cas d’Òmnium i l’ANC.

L’AEDP va reaccionar a la sentència del TJUE amb una nota de premsa on anunciava no tenir la intenció "d’iniciar procediments sancionadors per defecte contra les empreses". No obstant, aquesta mateixa institució ha interposat dues multes per contra les entitats sobiranistes partint dels supòsits d'aquest canvi en la legislació europea. Òmnium Cultural assegura que ha sol·licitat a l'agència el nombre de procediments que s'han iniciat en base a la sentència del TJUE i que l’AEDP s'ha negat a donar aquesta informació. Per a les entitats sobiranistes, es tracta d'un procediment "excepcional".

L’embargament dels comptes s’ha produït abans que es resolgui el recurs interposat per les entitats a l’Audiència Nacional contra les sancions econòmiques, però les entitats ja apunten a la via europea en cas que les institucions judicials fallin en contra seva. Tan Òmnium com l'ANC han iniciat una campanya per recollir fons econòmics entre socis i voluntaris per fer front a la despesa econòmica. L'ANC també denuncia que l’Agència Tributària ha notificat als clients de l’Assemblea de l’embargament de manera paral·lela, demanant-los que ingressin els pagaments directament a la institució. Segons fonts de l’entitat, aquest moviment aniria dirigit a evitar l’impagament de la multa.