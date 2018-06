Òmnium centra els seus esforços contra la repressió ara que "bufen vents de canvi"

"Demà pots ser tu". Aquest lema, en forma de mirall davant el públic, i les cares dels represaliats, empresonats i exiliats han acompanyat l'acte d'Omnium Cultural a Santa Coloma de Gramanet per denunciar la pèrdua de drets polítics i socials a l'Estat espanyol. Amb els seus rostres, recorden als rapers Pablo Hasél i Valtonyc, aquest últim a l'exili, o el mateix líder d'Omnium, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real. En aquesta ocasió han compartit escenari el periodista i exparlamentari David Fernàndez, l'Albano Dante-Fachin, membre de la plataforma Som Alternativa, la periodista Mercè Alcocer, multada per la llei mordassa, l’Anaïs Franquesa, directora del Centre per la Defensa dels Drets Humans, i el fundador de Novact, Luca Gervazoni.



Amb aquesta campanya, Òmnium centra els seus esforços en la defensa dels drets i les llibertats davant la creixent ofensiva de l’Estat, més enllà de les reclames per l’autodeterminacio i el dret a decidir. I el lloc escollit per presentar-la ha estat aquesta localitat propera al Besós, on han faltat cadires per acollir a tota l’audiència. "El Govern que fins avui hem tingut ha perseguit la dissidència", ha dit Mauri, el mateix dia que "bufen temps de canvi des de Madrid", segons l’activista. En aquest diàleg, els representants de les entitats i els convidats han parlat de teixir respostes col·lectives davant els esdeveniments dels últims mesos, de fronts comuns i de majories àmplies contra les etzibades als moviments socials, més enllà de l’independentisme.



L'acte no ha escapat de l'actualitat política de primer ordre. En declaracions a Públic, Albano Dante-Fachín ha valorat positivament la marxa de Mariano Rajoy de l’Executiu, però es manté prudent: "Veure al PP, a Zoido, sent foragitats, ens provoca alegría. Però s’ha de ser molt curós: el que hem vist a Catalunya no era una cosa d’un partit, era una qüestió d’Estat". Dante-Fachín també ha valorat les acusacions que qualificaven al president Quim Torra de xenòfob: "Puc tenir-hi moltes diferències, però és que no només acusaven a Torra, també a tot el moviment, en la seva diversitat. Som un dels pocs moviments de masses a Europa que no cau en discurs excloents i que abraça l’acollida de refugiats", ha dit. El membre de Som Alternativa també creu, però, que el nou Govern haurà de provar les seves paraules amb fets.

Radiografia de la repressió

"Que dues persones, com els Jordis, estiguin a presó per estar a una manifestació pacífica, per molt massiva que sigui, és molt greu", exemplifica l’advocada d’Íridia. En aquesta radiografia de la violència estatal hi ha lloc per les mobilitzacions de setembre, per l’1 d’octubre, però també per la llei mordassa: "Aquesta llei neix per criminalitzar la manifestació pacífica. Hi ha multes, per exemple, de 30.000€ per convocar una manifestació per els xarxes sense autorització", explica Gervazoni. La periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Alcocer, ha viscut aquesta repressió a la seva pell: "Em van identificar per perseguir amb un micròfon al cap de policies de l’Audiència Nacional. Jo tinc la CCMA al darrera, però amb una multa de més de 600€, si fos freelance, m’ho pensaria dos cops abans de fer-ho", denuncia. Alcocer ha volgut recordar els treballadors de RTVE, mobilitzats fa setmanes contra les ingerències polítiques a la seva feina.



"Som a una orgia repressiva amb les altes instàncies de l’Estat monitoritzades políticament", opina David Fernández, qui, a banda de sumar-se a l’anàlisi de la conjuntura, ha fet una crida a la resposta ciutadana: "Des d’una perspectiva històrica, només podem respondre amb desobediència civil. Cap silenci ens salvarà. Callar i mirar a una altra banda no ens servirà de res. Ens volen sols i ens trobaran junts". Albano Dante-Fachín, també en la mateixa línia, ha volgut fer referència a la moció de censura sobre l’escenari: "Això no és culpa d’un senyor que es diu Mariano Rajoy. Això és culpa d’un sistema que perviu al president de torn. I la única manera de posar-lo contra la paret és mantenir-nos dempeus malgrat ens vulguin fer creure que era un problema puntual”.



L'acte ha finalitzat amb la lectura d'una carta de Jordi Cuixart, llegida per Marcel Mauri, on ha lamentat la necessitat "d'impulsar una campanya per defensar els drets i les llibertats" i ha parafrassejat el cantant del grup de rock la Polla Records, Evaristo, recentment denunciat pel contingut de les seves cançons: "Tenim amb nosaltres una pulsió màgica, el cervell". El públic ha respost amb crits de "llibertat presos polítics.