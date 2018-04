La destitució per part de la prefectura dels Mossos d'Esquadra de la seva cap de premsa, Patricia Plaja, per una piulada sobre la sentència de 'La Manada", ha escandalitzat persones de diferents àmbits de la societat catalana.



"El problema no és un jutge ni el vot particular. Ens equivocarem si ho centrem tot amb això. El que falla és el poder judicial. Una altra vegada, #NoEsNo #LaManada", deia textualment en el seu compte personal a twitter.



Fonts dels Mossos d'Esquadra i de la Conselleria d'Interior van assenyalar que la prefectura de la policia catalana havia "perdut la confiança" en la periodista arran d'aqueix missatge.



Des del president de la Generalitat a l'exili fins el Col·legi de Periodistes de Catalunya, passant per entitats com Òmnium Cultural, col·lectius de professionals de diferents àmbits i dirigents polítics han manifestat el seu reconeixement a la tasca informativa de Patricia Plaja en el desenvolupament del seu càrrec.





No perdonaran mai l'exemplar gestió dels @mossos el #17A. Ni al conseller @quimforn, ni al #MajorTrapero, ni a la @patriciaplaja. Aprofiten il·legalment el 155 per substituir qui és excel·lent per qui és obedient. Però això té els dies comptats. https://t.co/ACZb4WCGHB — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 28 d’abril de 2018

El paper de Patricia Plaja com a responsable de comunicació va destacar especialment per la transparència donada a l'activitat de la policia catalana, aleshores dirigida per Josep Lluís Trapero, quan es van cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils. La gestió comunicativa sobre aquells atemptats i sobre l'acció policial contra els seus responsables ha estat posada com a exemple per nombrosos experts i professionals de la informació, i per aquest motiu ha estat guardonada per diferents entitats i institucions.



Segons que va informar La Vanguardia, els comandaments de Mossos d'Esquadra haurien "perdut la confiança en Plaja per haver posat en dubte el poder judicial espanyol". Fonts del departament d'Interior de la Generalitat van assenyalar a aquest diari que la periodista era "un càrrec de confiança que no pot opinar en un moment en el que s'estan refent les relacions entre Mossos i el poder judicial".